Así será el gran final de MasterChef Celebrity: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver los últimos capítulos?

MasterChef Celebrity llega a su recta final y los seguidores del programa ya viven la emoción de conocer quién se coronará como la nueva ganadora de la edición 2025.

Tras meses de competencia, viajes, retos culinarios, llanto y momentos inolvidables, el reality más visto de la televisión colombiana se prepara para despedirse con dos capítulos que prometen sorpresa, tensión y mucha cocina de alto nivel.

Así será la gran final de MasterChef

La última eliminación ocurrió el domingo 23 de noviembre, luego de un exigente reto grabado en La Guajira, una región donde el intenso calor elevó la complejidad del desafío.

Allí, la actriz y exreina de belleza Michelle Rouillard quedó fuera de la competencia al no alcanzar el nivel técnico que los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso consideran indispensable para enfrentar la fase definitiva.

Con esta salida, quedaron definidas las cuatro finalistas que disputarán el título en las pruebas decisivas, consolidando uno de los Top 4 más fuertes y comentados de las últimas temporadas.

¿Cuándo y dónde ver la gran final de MasterChef Celebrity?

El cierre de la temporada será en dos capítulos. El reto final comenzará este lunes 24 de noviembre, donde las participantes deberán preparar una entrada, un plato fuerte y un postre como parte de la prueba definitiva que se verá dividida en dos episodios.

La gran final de MasterChef Celebrity 2025 será este martes 25 de noviembre, desde las 8:00 p.m., por la pantalla del Canal RCN. Allí se revelará quién se llevará el trofeo más querido del mundo culinario televisivo.

Las finalistas deberán cautivar nuevamente a los jurados con técnicas impecables, creatividad y sabores memorables. Cada plato contará para elegir a la celebridad que ingresará al selecto grupo de ganadoras del concurso gastronómico más famoso del país.