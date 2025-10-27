Reconocida influencer reveló comprometedoras conversaciones con expareja de Aida Victoria Merlano

El nombre de Alexa Narváez, patrullera de la Policía Nacional y creadora de contenido en redes sociales, se volvió tendencia tras publicar una serie de mensajes que —según afirmó— le fueron enviados por Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano.

La uniformada, reconocida por ser denominada como "la policía más sexy de Colombia", compartió los chats a través de sus historias de Instagram con una frase que encendió las redes: “Deduzcan ustedes”.

El hecho se suma al conflicto mediático que enfrenta Tejada, conocido como 'El Agropecuario', tras las acusaciones de la influenciadora barranquillera, quien lo señaló por diferentes problemas a lo largo de su relación.

Los mensajes filtrados por Alexa Narváez

En el video compartido, la patrullera mostró los mensajes que habría recibido del ex de Aida Victoria. Entre ellos, frases como:

“Hola, cómo estás, reina linda, déjame conocerte”

“Mamasita, me encantas, déjame invitarte donde tú quieras”

“Eres una linda, déjame conocerte”

Narváez explicó que decidió hacerlos públicos “por respeto a las mujeres que han pasado por situaciones similares”. En sus palabras, “un hombre que le escribe a toda mujer que ve, no es merecedor de una como Aida”, frase que se viralizó rápidamente.

Las redes reaccionaron con miles de comentarios. Algunos usuarios la aplaudieron por exponer al creador de contenido, mientras otros le dedicaron picantes mensajes a Tejada.