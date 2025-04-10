CANAL RCN
Reconocido actor de 'Rápidos y Furiosos' enfrenta orden de arresto tras trágico incidente

El incidente está siendo investigado por las autoridades y pone en riesgo el futuro del actor de Hollywood.

Tyrese Gibson
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
08:44 a. m.
Tyrese Gibson enfrenta una orden de arresto en Atlanta tras un presunto ataque a sus perros.

¿De qué se trata el caso de Tyrese Gibson?

Tyrese Gibson enfrenta problemas legales luego de que las autoridades del condado de Fulton, en Atlanta, emitieran una orden de arresto en su contra tras un trágico incidente ocurrido el 18 de septiembre.

Según los reportes, los perros del actor atacaron y provocaron la muerte de la mascota de su vecino, Harrison Parker. El hecho salió a la luz cuando Parker encontró a su mascota sin vida en el jardín y presentó de inmediato la denuncia correspondiente.

Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del vecindario y confirmaron que los perros de Gibson fueron los responsables del ataque.

¿Qué dijeron las autoridades tras el ataque de las mascotas de Tyrese Gibson?

El equipo legal de Gibson emitió un comunicado en el que expresó las condolencias hacia sus vecinos y reafirmó su disposición a cooperar con las autoridades para remediar el daño causado.

El Sr. Gibson extiende sus más profundas condolencias a la familia que perdió a su amado perro en este trágico incidente que ocurrió mientras él estaba fuera de su hogar, aseguró Gabe Banks, abogado de Gibson.

Por otro lado, la comunidad de Fulton sostiene que se deben tomar las medidas correspondientes y que no se puede pasar por alto al actor únicamente por su fama y reconocimiento.

Por el momento, la policía local ha informado que Gibson "no ha cooperado con la investigación", ya que se le notificó la orden de arresto, pero hasta ahora no se ha presentado.

El caso ha ganado notoriedad mediática, especialmente después de que varias personas exigieran justicia y sanciones estrictas para proteger los derechos de los animales.

