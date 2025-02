Reconocido cantante de música urbana confesó que trabajó en un almacén de cadena

Un reconocido cantante de música urbana reveló que antes de dedicarse de lleno a la música y comenzar a grabar sus éxitos musicales, trabajó durante dos meses en un almacén de cadena.

Se trata de Emanuel Cortés Herrera, más conocido en la industria musical como Pirlo luego de que se dio a conocer con canciones como 'Gangsters en la disco' o 'Cuál es esa' junto a Feid.

El caleño de 25 años, que en los últimos días hizo parte de una polémica por no poder tener una buena 'performance' en una entrevista que le realizó Alejandro Riaño bajo su personaje de 'Juanpis González', recordó el momento en el que le tocó tener dos trabajos y explicó cómo eran sus jornadas.

Pirlo contó su experiencia trabajando en un almacén de cadena

En el programa Impresentables de Los 40, los panelistas le preguntaron a Pirlo si era verdad que había trabajado en un D1 y él, después de reaccionar con sorpresa, confirmó que sí.

"Trabajé dos meses en un D1 cuando estaba con la segunda novia que tuve en mi vida. Era una pelada sana, que no tenía vicios y era mi polo a tierra, entonces yo estaba enamorado de ella", inició diciendo el artista de música urbana.

Además, posteriormente, manifestó que se enteraron de que serían papás y que, en consecuencia, él comenzó a pensar en las mejores alternativas para poder responder por su bebé.

"Yo me mentalicé, me metí en el papel de que iba a hacer las cosas bien y dije que en la mañana iba a trabajar en la barbería y que desde las 2:00 hasta las 8:00 de la noche me iba a ir para el D1 que quedaba en Jumbo", agregó.

De esa manera, recordó que alcanzó a recibir el pago de dos meses, pero que no duró mucho porque lo descubrieron cometiendo un error y tomaron la decisión de despedirlo.

¿Qué dijo Pirlo tras la polémica con 'Juanpis González'?

Pirlo, que estuvo presente en Bogotá y fue entrevistado por 'Juanpis González' en la noche del 14 de febrero, reconoció que el show fracasó porque él se emborrachó y no estuvo en sus cabales.

Según la versión del cantante de trap, tomó whiskey sin responsabilidad luego de no haberse alimentado bien y, con el paso de los minutos, se nubló y no pudo conectar con el público ni contestar todo lo que le preguntó su entrevistador.

En ese sentido, le pidió perdón a Alejandro Riaño y al público por lo sucedido, y reconoció que quedaba en deuda y que en el futuro esperaba tener una nueva oportunidad para resarcir lo ocurrido.