Reconocido cantante del género urbano confirmó su retiro definitivo de la música

El género urbano ha tenido un amplio reconocimiento en los últimos 30 años por lo que esta industria ha logrado una gran expansión al posicionarse como una de las categorías con mayor relevancia en los últimos años.

Por esto, un gran número de artistas resaltan el legado musical que algunos de los pioneros en el género aportaron, pues dichas bases han sido utilizadas para construir ritmos novedosos y de alto impacto.

No obstante, algunos de estos artistas, quienes ya han consolidado una amplia carrera de éxitos y fama, ya han manifestado su interés por culminar su ciclo en la industria musical de manera definitiva.

Importante cantante de reggaetón dejó en firme su retiro

En una nueva oportunidad, el artista Don Omar volvió a ser tendencia global al manifestar, por medio de una entrevista para medios internacionales, su inminente retiro de la industria musical al tomar como referencia otros cantantes como Héctor el Father, quien pasó de ser una de las figuras más importantes del género urbano para convertirse en evangelizador.

Aunque no descartó su deseo por realizar un nuevo disco con el que busca compilar algunos de sus éxitos más reconocidos, con el paso de su carrera musical, no desaprovechó la oportunidad de manifestar su intención de realizar una última gira mundial en Estados Unidos y algunos países cercanos.

“Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros y mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón. Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, preparar un nuevo disco inédito, lanzarlo quizás en el 2026 y hacer una última gira en Estados Unidos y sus alrededores”, explicó el artista.

RELACIONADO La Segura impacta al revelar imágenes de sus cicatrices tras el retiro de los biopolímeros

Don Omar y su interés por colaborar con nuevos artistas

Así mismo, el artista manifestó la importancia de realizar colaboraciones con los nuevos artistas del género urbano, pues considera que con dicho trabajo se puede dejar huella y sus aportes para el género en su totalidad.

“Tener la oportunidad de aprovechar la vigencia… es importante darme la oportunidad de trabajar con las nuevas generaciones. Es trabajo de nosotros colaborar y dejar huella”, finalizó el artista.