¡Bombazo! Yina Calderón se 'postuló' para Stream Fighters 5

El pasado 18 de octubre, los ojos de Colombia y el mundo estaban puestos en la pelea estelar de Stream Fighters 4, que era entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Sin embargo, después de que se levantó el cartel que le dio inicio al primer round, la pelea tan solo duró 20 segundos debido a que Yina Calderón tomó la decisión de abandonar.

Y, tras lo ocurrido, Yina Calderón decidió romper el silencio el 21 de octubre de 2025, en el programa Escándalo TV, y no solo explicó por qué se retiró de la pelea, sino que también sorprendió a todos diciendo que quiere estar en Stream Fighters 5.

¿Cuál es la razón por la que le gustaría volver a ser tenida en cuenta? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue como Yina Calderón aseguró que quiere hacer parte de Stream Fighters 5

Yina Calderón, en el diálogo con Escándalo TV, aseguró que ella no tuvo premeditado sabotear el evento y que, incluso, disfrutó promocionarlo durante tantos meses.

Por lo tanto, afirmó que si la llegan a necesitar para Stream Fighters 5, ella está dispuesta a ir.

"Si me necesitan para Stream Fighters 5, podemos estar en contacto (risas). Pero no para pelear, sino que más bien yo podría ser la presentadora", señaló Yina Calderón.

Además, aseguró que la esposa de Carlos, otra de las mentes maestras detrás de Stream Fighters, se comunicó con ella para preguntarle que cómo estaba.

¿Cuál fue la razón por la que Yina Calderón abandonó la pelea vs. Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

Yina Calderón, en la entrevista con Escándalo TV, indicó que su intención era pelear, pero que percibió a Andrea Valdiri con mucha rabia y concluyó que la iba a golpear muy duro.

En consecuencia, le hizo saber el árbitro que no podía continuar y decidió bajarse del ring para proteger su integridad y no salir en ambulancia.