Falleció el padre de Beéle: esto es lo que se sabe sobre las causas del deceso

Aunque el artista no se ha pronunciado, la noticia ya ha causado revuelo entre sus fanáticos.

Foto: Facebook Breyner Espectáculo

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
06:00 p. m.
La desafortunada noticia se dio a conocer por medio de redes sociales en donde los internautas no han dudado en dejar sus mensajes de solidaridad y condolencias por el hecho, que habría ocurrido en Barranquilla.

Padre de Beéle fallece

La noticia la confirmó Dímelo King, por medio de su cuenta oficial de Instagram, quien comparte hechos noticiosos relacionados con varios artistas musicales en el país. Según la información, Breyner López, padre del intérprete de ‘Morena’, habría sufrido un infarto en la Clínica Portoazul de Barranquilla, el pasado 7 de agosto.

Aunque no se conoce mayor información sobre los hechos, el hombre habría tenido su última aparición, por medio de su cuenta en Facebook, en donde compartió un video en el que solicitó ayuda para recaudar fondos, por medio de un bingo, y poder instalar reductores de velocidad en una calle de Barranquilla.

Según comentarios, por medio de diferentes redes sociales, el cantante estaría entablando un relación más cercana con su progenitor. De esta manera, las reacciones en redes no se hicieron esperar ya que, mientras algunos internautas expresaron su solidaridad, otros condenaron algunas actitudes del artista hacia su padre.

Hasta el momento, Beéle no se ha pronunciado en sus redes sociales, de modo que, algunos de sus colegas le han dejado mensajes de condolencias en sus últimas publicaciones en Instagram.

Triunfos en la carrera artística de Beéle

Por otro lado, el cantante ha sumado un gran número de éxitos a su carrera musical, pues, actualmente, encabeza los listados de los artistas más escuchados en el país, por encima de cantantes como Karol G, Maluma, Feid y J Balvin. Así mismo, sus canciones son las más escuchadas en diferentes plataformas como Spotify.

Su gran popularidad lo ha llevado a construir una amplia agenda de eventos dentro de los cuales se destacan cinco fechas consecutivas que realizará en el próximo mes de noviembre, en el Movistar Arena de Bogotá.

