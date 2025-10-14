Victoria’s Secret 2025: hora, lugar y cómo ver la transmisión del show

El Victoria’s Secret Fashion Show es ya un hecho, y en esta ocasión tres colombianas dirán presente en el desfile de moda más importante de Nueva York.

¿Cuándo será el desfile de Victoria´s Secret?

La esperada pasarela se llevará a cabo el 15 de octubre en Nueva York. Los colombianos podrán conectarse desde las 6:30 p.m., hora en que comenzará la tradicional alfombra rosa, mientras que el desfile iniciará oficialmente a las 7:00 p.m.

La transmisión estará disponible a través de los canales oficiales de YouTube, Instagram y TikTok de Victoria’s Secret , así como en Prime Video y Amazon Live.

Este icónico evento reunirá a reconocidas modelos de talla internacional como Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, entre muchas otras figuras que marcarán el regreso de uno de los desfiles más esperados del mundo de la moda.

Colombianas en el Victoria's Secret Fashion Show

La primera artista confirmada para el Victoria’s Secret Fashion Show fue Karol G, quien integrará el cartel musical junto a Twice, Madison Beer y la legendaria rapera Missy Elliott.

Una de las noticias más emocionantes para Colombia es la participación, por primera vez, de una modelo nacional en la pasarela. Se trata de Valentina Castro, una joven tumaqueña que inició su camino en el mundo de la moda mientras aprendía el arte de hacer trenzas, y que hoy conquista las pasarelas más reconocidas a nivel internacional con su talento, carisma y elegancia.

La tercera colombiana presente será Daniella Álvarez, quien fue anunciada como una de las invitadas especiales del evento.

“Alguna vez soñamos con estar en el desfile de Victoria’s Secret. Hoy estoy aquí, en Nueva York, invitada en representación de mi Colombia. No llevo alas en la espalda, pero llevo una historia que me hace volar más alto”