Frisby España saca del menú la malteada de chocoramo: ¿Qué pasó con Juan Valdez?

Frisby España anunció que retirará la malteada de Chocoramo y reveló que buscaba una alianza con Juan Valdez, pero la marca lo rechazó.

Frisby España cambiará de propuesta visual.
Foto: Página oficial Frisby España

octubre 08 de 2025
06:48 a. m.
La polémica que ha rodeado a Frisby España en las últimas semanas parece haber llegado a un nuevo capítulo.

La compañía europea, que buscaba posicionarse en el mercado con productos emblemáticos de Colombia, anunció oficialmente que dejará de ofrecer la malteada de Chocoramo, una de las apuestas más comentadas en su estrategia de expansión.

Comunicado Frisby España

A través de un comunicado, la empresa confirmó la decisión y explicó sus motivos: “Hemos decidido interrumpir el aprovisionamiento del producto Chocoramo y buscar alternativas entre productores que valoren la oportunidad de crecimiento y desarrollo que representa la llegada de Frisby España al mercado europeo”.

Resultado del conflicto con marcas colombianas

Desde su llegada a Europa, Frisby España intentó establecer acuerdos bajo el modelo de “alianzas” con marcas icónicas de Colombia.

Sin embargo, las estrategias empleadas no fueron bien recibidas por los consumidores ni por las propias empresas involucradas. El uso de nombres y productos sin acuerdos claros generó críticas, dejando a la compañía europea mal parada ante marcas como Frisby Colombia y Ramo.

A pesar de mantener su postura jurídica sobre la legalidad de sus operaciones, la empresa aseguró que buscará nuevos proveedores y reiteró su disposición a trabajar con marcas que “entiendan el valor del mercado europeo”.

Juan Valdez también dijo no

El comunicado también confirmó que la cadena de café Juan Valdez rechazó colaborar con Frisby España.

“Lamentamos que Juan Valdez haya decidido no colaborar con nuestra compañía debido a la polémica generada por terceros”, expresó la organización.

La decisión del icónico café colombiano resulta comprensible, pues Juan Valdez ya tiene presencia consolidada en España, con locales propios que son frecuentados tanto por colombianos como por locales, lo que hace innecesaria una alianza con la empresa europea.

