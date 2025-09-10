CANAL RCN
Economía

Frisby tomó decisión que sería definitiva en el conflicto contra la empresa española

La cadena colombiana emprendió cuatro acciones legales para proteger su identidad marcaria y pidió medidas cautelares contra la empresa europea.

FOTO: Freepik - Frisby

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
02:38 p. m.
Frisby Colombia anunció que interpuso cuatro acciones jurídicas para proteger sus derechos de propiedad intelectual frente al uso de su marca por parte de la Sociedad Frisby España, registrada en Bilbao.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la solicitud de anulación de la marca Frisby España ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (Euipo), así como la petición de medidas cautelares para que la compañía europea y su director ejecutivo, Charles Dupont, cesen cualquier afectación sobre la identidad corporativa colombiana.

Además, la cadena informó que las acciones se fundamentan en una demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual y actos de competencia desleal, presentada ante las autoridades judiciales competentes en España y la Unión Europea.

Defensa ante la Euipo y la Oficina Española de Patentes y Marcas

Como parte del proceso, Frisby Colombia aportó pruebas de uso de su marca mixta ante la Euipo, dando respuesta a la acción de cancelación por no uso que había sido iniciada por la contraparte.

Del mismo modo, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la compañía presentó la documentación correspondiente que demuestra la vigencia de sus registros marcarios en el país ibérico.

Estas actuaciones se desarrollan en medio de un proceso legal que comenzó en mayo de este año, cuando un grupo de empresarios españoles liderados por Dupont intentó registrar la marca Frisby en la Unión Europea y en España.

¿Qué más dice Frisby?

"Creemos firmemente en nuestra responsabilidad de informar con transparencia y sobre hechos ciertos, a los medios y al público en general. Es por ello que mantendremos esta línea de comunicación que responde con precisión a los términos del proceso y a la confidencialidad del mismo".

"Nuevamente, en nombre de nuestros 5.600 colaboradores agradecemos el reiterado apoyo que hemos recibido durante estos últimos meses por parte de todos nuestros clientes alrededor del mundo. Continuaremos con el mismo compromiso que nos ha caracterizado durante nuestros 48 años de historia, alimentando con amor para contribuir al desarrollo del ser humano y transformar positivamente la sociedad", puntualizó.

