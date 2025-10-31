Ryan Castro sorprende al presentarse en el show musical de Vogue Colombia

Ryan Castro ha vuelto a llevarse todas las miradas tras participar en el más reciente evento de Vogue Colombia en donde deslumbró con su elegancia e impecable presentación, previo a su concierto en Bogotá.

Ryan Castro en la Gala Vogue Colombia

En el marco de la celebración de la Gala Vogue del Día de Muertos, una gran cantidad de celebridades aparecieron en el evento, que este año tuvo el concepto de “trascender”, que se transformó en un imponente escenario lleno de brillo, lujos y elegancia.

El intérprete de ‘Sanka’ impactó al aparecer portando un look que combinó el estilo clásico y atemporal al mismo tiempo. Su traje, diseñado por Willy Chavarria, le dio un toque de sutileza ya que también logró mezclar diferentes accesorios como un sombrero tejano que llevaba un amplio adorno rojo, una pañoleta en la parte de su cuello y un bastón que evocó la iconografía del escenario.

No obstante, para su presentación optó por usar otro traje, también de color vino tinto, con la que volvió a su estilo urbano al llevar puesto un blazer y uno pantaloncillos cortos que llegaban por encima de sus rodillas.

La joyería también jugó un papel fundamental en su look ya que sus lentes, cadenas, anillos y reloj aportaron la sutileza que hacía parte del mismo entorno por el que se encontraba rodeado el antioqueño.

Su presentación contó con la compañía de una pianista en vivo, mientras interpretó algunos de sus más grandes éxitos como ‘FDSR’ y su más reciente éxito ‘Ba ba bad’.

Ryan Castro en Bogotá 2025

Por otro lado, el antioqueño no ha parado de sorprender a sus más fieles fanáticos, pues en las próximas horas se llevará a cabo el esperado concierto del “cantante del ghetto’ en el Coliseo Medplus.

Su presentación ha marcado un hito histórico para el género urbano ya que su show se ha convertido en unos de los pocos que han vendido el total de la boletería en tiempo récord, pues su concierto también se unió a la celebración por la noche de Halloween.

Aunque aún no se ha confirmado, se espera que el cantante tenga una gran cantidad de artistas invitados que lo acompañen en su presentación.