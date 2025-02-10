"Salgan por mí": controversial publicación de Blessd tras revelarse grave denuncia en su contra

Este 1 de octubre, el diario El Colombiano reveló una delicada situación alrededor del cantante antioqueño Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd y su manager Santiago Jaramillo 'Dímelo Jara', pues ambos fueron denunciados por un presunto caso de secuestro, lesiones personales y amenazas de muerte.

La acción fue adelantada por Iván Andrés Galindo, mánager del artista caleño Pirlo, quien señaló que ambos fueron sometidos a golpes, amenazas y hasta una toma de muestras de sangre, pues los estaban acusando de robarse unas joyas y relojes de Blessd, caso que fue público a finales del 2024.

La polémica publicación de Blessd tras la denuncia en su contra

Una vez la denuncia se conoció públicamente, Blessd compartió una historia a través de su cuenta de Instagram, en donde no se pronunció directamente por este caso ante la Fiscalía General de la República, sino que lanzó una indirecta al respecto.

La publicación consta de una fotografía suya mirando hacia la cámara y con una canción que se adaptaría al momento controversial. Se trata del trap 'Ninguno se monta' de varios artistas urbanos, pero dejando un verso de Anuel AA muy controversial.

Yo soy un soldado, ninguno de ustedes me van a matar,

mi pistola me medio fe y yo no tengo miedo a morir,

estoy esperando que ustedes se monten y salgan por mí,

y mi rifle es el que te va a poner a prueba a ti.

¿Qué dijo Pirlo en medio de la controversia?

Pirlo, quien colaboró en varias canciones junto a Blessd, se pronunció al respecto en sus redes sociales, donde mandó un mensaje claro al respecto. "Les voy a dar la oportunidad de que hagan las cosas derecho. Si no, pues se les va a poner feo todo. Los caídos son otros".

Posteriormente, compartió una nueva historia mencionando lo sucedido. "El terror de ustedes, y lo seguiré siendo. En la calle se sabe todo, yo sigo siendo un caramelo real. Así quieran tratar de tumbarme,

no han nacido esos muchachos. Ejo paila con todo el mundo, denle gracias a Dios que el problema fue con el gordo (su manager), porque conmigo les tocó nada nunca".