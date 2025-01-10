CANAL RCN
Colombia

Blessd fue denunciado ante la Fiscalía por presunto secuestro y amenazas

Blessd se encuentra en el ojo público tras ser denunciado por otro cantante con quien colaboró en una canción del 2024.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
03:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El reguetonero Blessd fue denunciado ante la Fiscalía por presuntas amenazas.

¿Blessd comprará un equipo en el fútbol colombiano? Lo que se sabe sobre una oferta a un club campeón
RELACIONADO

¿Blessd comprará un equipo en el fútbol colombiano? Lo que se sabe sobre una oferta a un club campeón

¿Por qué Blessd está siendo investigado por la Fiscalía en Medellín?

En Medellín se adelanta una investigación judicial que lo vincula a un presunto caso de secuestro simple, lesiones personales y amenazas de muerte.

La denuncia fue interpuesta por Iván Andrés Galindo, mánager del artista Pirlo, con quien Blessd había trabajado en la grabación del videoclip WYA Remix Black and Yellow junto a J Abdiel, Izaak y Anuel AA en 2024.

La información salió a la luz tras una publicación de El Tiempo, que reveló detalles de un informe presentado el 24 de septiembre por el fiscal 14, Gustavo Vanegas, ante el Tribunal Superior de Medellín.

Blessd hace historia y cantará en la ceremonia del Balón de Oro en París: hora y dónde verlo hoy
RELACIONADO

Blessd hace historia y cantará en la ceremonia del Balón de Oro en París: hora y dónde verlo hoy

¿Qué fue lo que denunció Iván Andrés Galindo sobre Blessd durante la grabación del videoclip en Medellín?

Se conoció que durante la filmación del videoclip en Medellín, Pirlo y su equipo fueron citados en el sector Alto de Las Palmas. Allí se encontraron con Blessd, su jefe de seguridad, su mánager Santiago Jaramillo (Dímelo Jara) y otros miembros de su equipo de trabajo.

Según la denuncia de Galindo, fueron acusados de haber participado en el robo de joyas y relojes del cantante, un hecho que circuló en redes sociales a finales de 2024.

Asegura que en medio de la confrontación los obligaron a entregar sus celulares, los golpearon y hasta los amenazaron.

Anuel AA y Blessd lanzan indirecta a Karol G y Feid es su nueva colaboración
RELACIONADO

Anuel AA y Blessd lanzan indirecta a Karol G y Feid es su nueva colaboración

¿Cómo se encuentra el caso de Blessd?

Relató además que, bajo presión, tuvieron que entregar sus pertenencias, dar las claves de sus teléfonos y someterse a una prueba de sangre. Finalmente, lograron salir del lugar con la advertencia de que serían asesinados si contaban lo ocurrido.

Por ahora, el fiscal Gustavo Vanegas informó que el caso continúa en etapa de indagación, con análisis y verificaciones de campo en curso. Aunque aún no hay audiencia de imputación, el proceso ya cuenta con seguimiento por parte del Tribunal Superior de Medellín.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

A prisión sujeto que atacó a una mujer que se resistió a una agresión sexual

Cundinamarca

Videos | Así fue la evacuación de una empresa tras la emergencia por fuga de gas en Mosquera

Indígenas

Indígenas que se tomaron la frontera entre Colombia y Venezuela aseguran que no dejaran Cúcuta hasta hablar con el presidente

Otras Noticias

Luis Suárez

¡Gol de Luis Suárez! El colombiano le anotó al Napoli por Champions: vea la anotación

Luis Suárez ratifica su idilio con el gol. El colombiano le anotó al Napoli por Champions: la anotación en video.

Nicolás Maduro

Inició la Navidad en Venezuela por orden de Maduro: así se mofó el Gobierno de Argentina

Gobierno de Argentina se mofó tras el inicio de la Navidad desde octubre en Venezuela por orden de Nicolás Maduro.

Automovilismo

En septiembre de 2025 se vendieron 102.831 motos en Colombia: vea el modelo con más registros

Conciertos

Festival Estéreo Picnic 2026: así quedó el line-up por días

Corte Constitucional

Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida