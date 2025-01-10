Blessd fue denunciado ante la Fiscalía por presunto secuestro y amenazas

El reguetonero Blessd fue denunciado ante la Fiscalía por presuntas amenazas.

¿Por qué Blessd está siendo investigado por la Fiscalía en Medellín?

En Medellín se adelanta una investigación judicial que lo vincula a un presunto caso de secuestro simple, lesiones personales y amenazas de muerte.

La denuncia fue interpuesta por Iván Andrés Galindo, mánager del artista Pirlo, con quien Blessd había trabajado en la grabación del videoclip WYA Remix Black and Yellow junto a J Abdiel, Izaak y Anuel AA en 2024.

La información salió a la luz tras una publicación de El Tiempo, que reveló detalles de un informe presentado el 24 de septiembre por el fiscal 14, Gustavo Vanegas, ante el Tribunal Superior de Medellín.

¿Qué fue lo que denunció Iván Andrés Galindo sobre Blessd durante la grabación del videoclip en Medellín?

Se conoció que durante la filmación del videoclip en Medellín, Pirlo y su equipo fueron citados en el sector Alto de Las Palmas. Allí se encontraron con Blessd, su jefe de seguridad, su mánager Santiago Jaramillo (Dímelo Jara) y otros miembros de su equipo de trabajo.

Según la denuncia de Galindo, fueron acusados de haber participado en el robo de joyas y relojes del cantante, un hecho que circuló en redes sociales a finales de 2024.

Asegura que en medio de la confrontación los obligaron a entregar sus celulares, los golpearon y hasta los amenazaron.

¿Cómo se encuentra el caso de Blessd?

Relató además que, bajo presión, tuvieron que entregar sus pertenencias, dar las claves de sus teléfonos y someterse a una prueba de sangre. Finalmente, lograron salir del lugar con la advertencia de que serían asesinados si contaban lo ocurrido.

Por ahora, el fiscal Gustavo Vanegas informó que el caso continúa en etapa de indagación, con análisis y verificaciones de campo en curso. Aunque aún no hay audiencia de imputación, el proceso ya cuenta con seguimiento por parte del Tribunal Superior de Medellín.