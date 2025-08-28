CANAL RCN
"La dejé": famoso rompió el silencio tras los rumores de separación en su relación

El famoso, en medio de las especulaciones, respondió uno de los comentarios que una internauta hizo en sus redes sociales. ¿Qué dijo?

Foto: Freepik.

agosto 28 de 2025
04:50 p. m.
En los últimos días, se ha especulado que la relación entre una actriz y un presentador habría terminado.

Se trata de Laura de León, que estuvo presente en Rojo Carmesí, y Salomón Bustamante, que hizo parte de Estilo RCN.

Reconocida pareja de famosos se habría separado: esta es la prueba que avivó los rumores
Según aseguró Ariel Osorio, el presentador de La Corona TV, la pareja sí estaría enfrentando una crisis que los tendría separados. Sus palabras fueron las siguientes:

"No es fácil contar noticias que comprometen las tristezas de otras personas y entre esas están las separaciones. A Laura de León y a Salomón Bustamante no se les ve compartiendo contenido juntos en los últimos meses y, según alguien que trabajó con el presentador, sí están separados, pero yo no he hablado con ellos", señaló Ariel Osorio.

Además, los seguidores de la actriz y el presentador han encontrado que Salomón Bustamante no sigue a Laura de León en Instagram y que el presentador ha publicado múltiples fotos en las que, al parecer, no tiene su argolla.

En medio de esos rumores, una seguidora comentó en una de las publicaciones de Salomón Bustamante y el presentador rompió el silencio. ¿Qué dijo?

Esta fue la respuesta de Salomón Bustamante cuando le preguntaron si ya no está con Laura de León

Tras una publicación que Salomón Bustamante subió en los últimos días, en la cual mostró que se encontraba en su cama, una seguidora le expresó que le parecía muy triste que se haya dejado con Laura de León y él no se quedó callado.

"Sí, la dejé bañándose, eso me da también tristeza a mí, ¿o te refieres a otra cosa? Si es así, cuéntanos que estamos ansiosos de saber, un abrazo", escribió el presentador.

De esa manera, habría dado a entender que no ha terminado su relación con Laura de León y que todo sería cuestión de rumores. No obstante, ni la actriz ni el presentador han emitido un pronunciamiento confirmando cuál es su situación sentimental.

Laura de León y Salomón Bustamante se casaron en el 2021

En el año 2021, en plena pandemia, la actriz Laura de León y el presentador Salón Bustamante tomaron la decisión de casarse por lo civil y dar un paso muy especial en su historia de amor.

"Terminar es lo mejor": Pipe Bueno se pronunció en medio de los rumores de una ruptura con Luisa Fernanda W
Además, cuando se restablecieron los encuentros, realizaron una ceremonia con sus seres más queridos y celebraron su unión matrimonial por lo alto.

 

