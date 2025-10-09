CANAL RCN
Tendencias

Las sanciones penales que le pueden caer si filtra un video íntimo en Colombia

Estas son las sanciones penales que le pueden caer si filtra un video íntimo en Colombia.

Sanciones por filtrar videos
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
11:51 a. m.
La privacidad en la era digital es un bien cada vez más vulnerable, y la reciente viralización de un video íntimo entre Isabella Ladera y Beéle puso en el centro del debate las graves consecuencias legales de difundir material sin consentimiento.

En Colombia, la legislación es clara y estricta en la protección de la intimidad de las personas. Por ello, es fundamental conocer las sanciones penales que le pueden caer si filtra un video íntimo o cualquier otro dato personal sin la debida autorización.

Las implicaciones legales pueden ser severas, afectando la libertad y el patrimonio de quienes incurran en estas prácticas.

¿Qué dice la ley en Colombia por filtrar un video íntimo sin autorización?

Las redes sociales, aunque son herramientas de comunicación poderosas, también se han convertido en plataformas para la difusión de contenidos que vulneran la intimidad y el buen nombre de los ciudadanos.

La Ley 1273 de 2009, conocida como Ley de Delitos Informáticos, es el principal marco legal que ampara a las víctimas de estos hechos.

Específicamente, el Artículo 269F, que aborda la "Violación de datos personales", sanciona a toda persona que, sin autorización, capture, reproduzca, difunda o use datos personales.

La ley colombiana, implacable contra la vulneración de la intimidad

Las penas por incurrir en la violación de datos personales son contundentes: entre 48 y 96 meses de prisión (es decir, de 4 a 8 años), además de multas que oscilan entre 100 y 1.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). Pero las implicaciones legales no terminan ahí.

La víctima también puede recurrir al Artículo 219 del Código Penal, que tipifica los delitos de "Injuria y Calumnia".

En este caso, si un tercero busca dañar la honra y el buen nombre de una persona al publicar material audiovisual, podría enfrentar penas de prisión de 16 a 54 meses, junto con multas de 13.330 a 1.500 SMLMV.

Es crucial recalcar que las sanciones son aún más severas cuando la víctima es menor de edad. En estos casos, el delito se tipifica como "pornografía con personas menores de 18 años" (Artículo 218), con penas de prisión que van desde los 10 hasta los 20 años.

La legislación colombiana busca proteger a toda costa la integridad de los menores de edad, y no hay tolerancia ante la difusión de este tipo de material. Conocer las sanciones penales que le pueden caer si filtra un video íntimo es un deber ciudadano para evitar caer en delitos que no solo destruyen vidas, sino que también conllevan graves consecuencias legales.

