Yana Karpova y Marlon Solórzano se burlaron del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle: video

La filtración del video íntimo entre Isabella Ladera y el cantante Beéle sigue generando reacciones en el mundo digital.

Esta vez, la controversia tomó un giro inesperado con la intervención de dos exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia.

Yana Karpova, joven influencer rusa, y Marlon Solórzano, su pareja, se sumaron al debate con una publicación que, lejos de ser un mensaje de apoyo o condena, provocó risas y críticas por igual.

La pareja utilizó el humor y un atrevido baile para referirse a la polémica, dejando un claro mensaje que no ha pasado desapercibido.

Yana Karpova y Marlon se pronunciaron sobre el video de Isabella Ladera y Beéle

En un video compartido en el perfil oficial de Instagram de Yana Karpova, se vio a la pareja bailando al ritmo de "Drop ah pikirkan secara logika" de Kim Carkiem, uno de los temas más populares del momento en redes sociales.

Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los internautas fue el mensaje que acompañó la publicación: "Si Isa y Beéle no se mueven, nosotros sí".

Esta frase, que hace una clara alusión al video filtrado fue interpretada como una burla a la expareja y generó miles de comentarios en las redes sociales.

El humor de Yana Karpova y Marlon Solórzano en sus redes sociales

La publicación de Yana Karpova y Marlon Solórzano desató una ola de comentarios en las redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron el humor de la pareja y su forma de abordar un tema tan delicado, otros criticaron la falta de empatía.

El polémico video de Isabella Ladera y Beéle ha generado un debate sobre la privacidad, el consentimiento y las consecuencias de la filtración de material íntimo.

En este contexto, la intervención de figuras públicas como Yana Karpova y Marlon Solórzano añade una capa más a la discusión, mostrando cómo las celebridades utilizan sus plataformas para reaccionar a los temas de actualidad, ya sea con mensajes de apoyo, críticas o, como en este caso, con un toque de humor que no ha dejado indiferente a nadie. La polémica sigue abierta, y las reacciones continúan multiplicándose.