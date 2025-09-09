Equipo legal de Beéle se pronuncia ante la filtración de su video con Isabella Ladera

El internet se vio impactado por la filtración del más reciente video en el que el cantante Beéle y la modelo Isabella Ladera protagonizan un momento íntimo que ha sido viralizado en distintas redes sociales.

Ante el escándalo mediático, los representantes del artista se pronunciaron sobre la situación al asegurar que el hombre no filtró el material ni participó en su respectiva divulgación.

Equipo legal de Beéle se pronuncia ante su video íntimo

El equipo legal del intérprete se pronunció, por primera vez, sobre la polémica que ha sido cuestionado por millones de internautas. Ante las dudas, los representantes de Brandon de Jesús López Orozco rechazaron el hecho al explicar que el video vulnera la privacidad de ambas partes.

Así mismo, se reafirma que el artista no filtró ni divulgó el video, pues a raíz del prestigio, otorgado por su exitosa carrera musical, se descarta el interés de propiciar actos de dicha naturaleza.

“Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”.

Acciones legales que tomará Beéle

Dentro del comunicado también se precisan las acciones legales, coordinadas en Colombia y Estados Unidos, contra los responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material.

“En Estados Unidos, ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación”, precisa el comunicado.

Dentro de las investigaciones se han adelantado órdenes de takedown, así como solicitudes de preservación de evidencia para identificar a los responsables, incluso si actúan de forma anónima.

“Se ha solicitado a las principales plataformas digitales y servicios de internet la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, y la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión”, señalan.

Finalmente, el equipo legal del artista reitera que también es víctima de la “exposición no consentida de su intimidad” por lo que se seguirán utilizando las vías legales para defender la integridad de sus derechos.