CANAL RCN
Colombia

Equipo legal de Beéle se pronuncia ante la filtración de su video con Isabella Ladera

Los representantes legales del barranquillero emitieron un comunicado frente a la polémica de su video con la modelo.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
11:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El internet se vio impactado por la filtración del más reciente video en el que el cantante Beéle y la modelo Isabella Ladera protagonizan un momento íntimo que ha sido viralizado en distintas redes sociales.

Ante el escándalo mediático, los representantes del artista se pronunciaron sobre la situación al asegurar que el hombre no filtró el material ni participó en su respectiva divulgación.

El equipo jurídico de Isabella Ladera anunció las primeras acciones tras el video filtrado: este es el comunicado
RELACIONADO

El equipo jurídico de Isabella Ladera anunció las primeras acciones tras el video filtrado: este es el comunicado

Equipo legal de Beéle se pronuncia ante su video íntimo

El equipo legal del intérprete se pronunció, por primera vez, sobre la polémica que ha sido cuestionado por millones de internautas. Ante las dudas, los representantes de Brandon de Jesús López Orozco rechazaron el hecho al explicar que el video vulnera la privacidad de ambas partes.

Así mismo, se reafirma que el artista no filtró ni divulgó el video, pues a raíz del prestigio, otorgado por su exitosa carrera musical, se descarta el interés de propiciar actos de dicha naturaleza.

“Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”.

Isabella Ladera rompió el silencio tras video íntimo filtrado junto a Beéle: publicó un comunicado oficial
RELACIONADO

Isabella Ladera rompió el silencio tras video íntimo filtrado junto a Beéle: publicó un comunicado oficial

Acciones legales que tomará Beéle

Dentro del comunicado también se precisan las acciones legales, coordinadas en Colombia y Estados Unidos, contra los responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material.

“En Estados Unidos, ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación”, precisa el comunicado.

Dentro de las investigaciones se han adelantado órdenes de takedown, así como solicitudes de preservación de evidencia para identificar a los responsables, incluso si actúan de forma anónima.

“Se ha solicitado a las principales plataformas digitales y servicios de internet la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, y la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión”, señalan.

Finalmente, el equipo legal del artista reitera que también es víctima de la “exposición no consentida de su intimidad” por lo que se seguirán utilizando las vías legales para defender la integridad de sus derechos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Suprema de Justicia

Jota Pe Hernández será investigado por presunta manipulación de testigos

Clan del Golfo

Capturan a dos mujeres, presuntas integrantes del Clan del Golfo con arsenal de armas

UNGRD

Comisión de Acusación inicia indagación contra la fiscal Luz Adriana Camargo por el caso de la UNGRD

Otras Noticias

Salud mental

Cómo convertir una ruptura en el inicio de un nuevo camino

El mes de Amor y Amistad suele estar marcado por flores, chocolates y cenas románticas. Sin embargo, para quienes atraviesan una ruptura amorosa, estas fechas pueden convertirse en un desafío emocional.

La casa de los famosos

Marlon Solórzano reaccionó tras polémico video de Isabella Ladera y Beéle: "Falta otra parte por contar"

Marlon Solórzano habló sobre el video entre Isabella Ladera y Beéle. Las reacciones no se hicieron esperar.

Egan Bernal

Egan Bernal reveló detalles inéditos sobre su estrategia con Santiago Buitrago en Vuelta a España

Venezuela

Maduro volvió a cambiar la fecha de la Navidad en Venezuela ¿Cuándo es este año?

Dólar

El dólar en Colombia se desplomó y cayó a su nivel más bajo en más de un año este 9 de septiembre