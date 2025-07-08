CANAL RCN
Sara Uribe, la expareja de Fredy Guarín, tomó una inesperada decisión con su vida amorosa: ¿de qué se trata?

La modelo y presentadora anunció la decisión en sus redes sociales y dejó a más de uno sorprendido.

Foto: @sara_uribe en Instagram.

agosto 07 de 2025
08:36 a. m.
Sara Uribe, la reconocida modelo y presentadora que en el 2012 hizo parte de Protagonistas de Nuestra Tele, interactuó en las últimas horas con sus seguidores.

La antioqueña, que tiene 33 años, abrió una caja de preguntas en Instagram y respondió algunas dudas que tenían los internautas. De esa manera, no solo habló de su vida laboral y de cómo se siente en este momento, sino que también se animó a compartir una importa decisión que tomó con su vida amorosa.

Esta fue la importante decisión que Sara Uribe, la expareja de Fredy Guarín, tomó en su vida amorosa

Entre las preguntas que respondió Sara Uribe en la última hora, hubo una relacionada con las parejas que ha tenido después de Fredy Guarín, el exfutbolista de la Selección Colombia.

"¿Después del papá del niño, tuviste más novios?", fue el cuestionamiento exacto que el internauta le realizó a la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele. En ese sentido, ella respondió lo siguiente.

"Sí, pero yo aprendí a no mostrar a nadie en redes sociales", detalló Sara Uribe.

Por lo tanto, a los seguidores les quedó claro que puede que la modelo esté próxima a darse nuevas oportunidades en el amor, pero que prefiera mantener ese tema en privado.

Sara Uribe y Fredy Guarín tienen un hijo: ¿cómo es su relación?

Del amor entre Sara Uribe y Fredy Guarín, nació Jacobo, que es el amor de la vida de la modelo y el exfutbolista.

En su momento, la pareja tomó la decisión de separarse debido a que Fredy Guarín reconoció que tenía problemas con el alcohol. No obstante, con el paso de los años, tanto la modelo como el exfutbolista han aprendido a llevarse bien y a tener una comunicación sana por el bienestar de su niño.

 

