¿Se arrepiente? Karina García y el dolor de cabeza por haber tenido cuenta en OnlyFans

La influencer habló sobre la etapa de su vida en donde vendía contenido para adultos y comentó que las consecuencias se verán "más adelante".

Karina García instagram
FOTO: Karina García - Instagram

agosto 12 de 2025
03:11 p. m.
En una reciente entrevista para un pódcast en el canal de YouTube 'Trapitos al Sol', Karina García se refirió sin reservas a uno de los aspectos más comentados y polémicos de su vida: el tiempo que tuvo una cuenta en OnlyFans. La paisa, reconocida por su participación en La Casa de los Famosos, confesó que este episodio le dejó aprendizajes, pero también consecuencias que todavía enfrenta.

Según relató, "para nadie es un secreto que yo tuve página azul, fue algo que hizo parte de mi vida, de mi pasado y que no lo puedo borrar, está ahí". Sin embargo, señaló que el hecho de haber estado en la plataforma provocó la propagación de rumores falsos: "hubo muchos rumores de que yo era escort... y eso fue un rumor infundado".

“Lo único bueno es el dinero”: Karina sobre su paso por OnlyFans

En sus declaraciones, Karina García afirmó que actualmente ya no tiene la cuenta y que fue una decisión meditada. "Ya no la tengo, yo ya la cerré. En su momento, lo único bueno, con respeto a las creadoras, es el dinero, porque de resto se pagan las consecuencias más adelante de acuerdo a lo que tú quieras para tu vida".

La modelo y creadora de contenido recalcó que su objetivo profesional es abrirse camino como actriz y presentadora, y que borrar ese capítulo no es sencillo. "Lo que le agradezco a la plataforma fue la plata, me hice buen billetico, pero es mi pasado, se quedó atrás", comentó.

Karina García y la mirada hacia el pasado

García también fue honesta al reconocer que no se siente completamente orgullosa del contenido que realizó en la plataforma. "No me siento tampoco súper orgullosa porque a veces veo imágenes y digo ‘Dios mío’… Yo hace mucho tiempo quería dejarla, no me sentía identificada con ese contenido a pesar de que soy una mujer sexy. Ya no me sentía bien, quería avanzar".

A pesar de las críticas y los rumores, Karina manifestó que prefiere quedarse con las lecciones que le dejó esa etapa y concentrarse en sus próximos proyectos profesionales.

