Sebastián Yatra posó con reconocida actriz porno: ¿se viene colaboración?

Sebastián Yatra ha encendido las redes sociales en las últimas horas luego de posar con Mia Khalifa, una de las exactrices porno más reconocidas de la industria de cine para adultos y con quien publicó un par de imágenes en su cuenta de Instagram; hecho que inmediatamente causó que sus fanáticos se preguntaran a qué se debía semejante encuentro.

Yatra es uno de los cantantes colombianos más reconocidos en todo el mundo y por tal razón se lo ve frecuentemente en eventos importantes de moda, música, teatro y hasta deporte.

En la última oportunidad, el antioqueño asistió al desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda en París y allí fue encontrándose con otras celebridades de diferentes campos y de la música también. Nombres como Pharrel Williams y el actor Jared Leto se acercaron a saludar el colombiano.

Sin embargo, ahí no quedó todo. Yatra compartió en sus redes sociales un video en el que se pudo ver muy cercano con la exactriz de cine para adultos, Mia Khalifa, dejando varios interrogantes sobre el hecho y encendiendo las redes sociales.

Miles de sus fanáticos se empezaron a preguntar en redes sociales a qué se debía semejante encuentro y si se trataba de una posible colaboración de la actriz de origen libanés en alguno de los videos musicales del artista, pues Khalifa siempre ha sido una fanática del género urbano y así lo ha dejado ver en varios momentos que ha compartido canciones de J Balvin, Bad Bunny, entre otros.

heart evangelista and mia khalifa frontrow at blue marble paris fashion show with sebastian yatra @SebastianYatra and taylor zakhar perez @TaylorZakharP perez ✨✨✨ #heartevangelista #sebastianyatra #taylorzakharperez #miakhalifa pic.twitter.com/0QbKwAh9yS