Preocupación por Selena Gómez, la reconocida actriz y cantante: le diagnosticaron otra enfermedad

En un pódcast en el que habló recientemente, Selena Gómez reveló detalles de la otra enfermedad que le descubrieron.

Foto: @selenagomez en Instagram.

septiembre 11 de 2025
03:32 p. m.
Selena Gómez, la icónica actriz y cantante estadounidense que participó en Hannah Montana, una de las series más exitosas de Disney Channel, fue diagnosticada con lupus en 2013.

Esa enfermedad autoinmune ataca por error a las células y a los tejidos sanos del cuerpo. Por lo tanto, Selena Gómez ha sufrido de dolores articulares, erupciones en su piel e inflamaciones considerables.

Pero, además, en los últimos días, la actriz y cantante reveló que el lupus le hizo desarrollar otra enfermedad contra la que está batallando. ¿Cuál es?

Esta es la otra enfermedad que le diagnosticaron a Selena Gómez, la reconocida actriz y cantante

Selena Gómez le concedió una entrevista al pódcast 'Good hang with Amy Poehler' el pasado 9 de septiembre de 2025 y habló abiertamente de sus inconvenientes de salud.

Fue así como expuso que el lupus la llevó a padecer artritis en los dedos de sus manos. Su testimonio fue el siguiente:

Tengo algunas cosas médicas, pero me diagnosticaron con artritis en los dedos debido al lupus. Entonces recuerdo que intentaba abrir una botella de agua y me dolía muchísimo antes de tomar la medicación adecuada.

"Y entonces desde ahí en mi marca empezamos a crear cada producto con la intención de que sea útil para cualquier persona con problemas de destreza", agregó Selena Gómez en el pódcast.

¿Qué otros problemas de salud ha enfrentado Selena Gómez?

Selena Gomez, a lo largo de su carrera, ha expuesto que ha padecido cuadros de ansiedad y depresión.

Asimismo, en los últimos años reveló que fue diagnosticada con un trastorno bipolar que necesita de medicación, terapias y monitoreo constante.

Actualmente, Selena Gómez tiene 33 años y no solo está concentrada en seguirse destacando como cantante y artista, sino que también en realizar múltiples obras benéficas y seguir creciendo como diseñadora y empresaria.

 

 

 

 

 

