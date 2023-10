Shakira le dio una inesperada sorpresa a Carlos Vives y le lanzó un dardo a Gerard Piqué: video

El sábado pasado, Shakira sorprendió a su gran amigo, Carlos Vives. La artista barranquillera, de 46 años, llegó inesperadamente a un concierto del samario en Miami. "Nunca he hecho esto", advirtió en sus redes sociales, generando todo tipo de expectativa entre sus seguidores.

En su cuenta de 'X', la cantante de temas como 'Loba' y 'Waka Waka' dio pistas de lo que planeaba hacer en la presentación de Vives, en la 'ciudad del sol'. "Estad atentos… voy a intentar hacer algo inesperado en un par de minutos", empezó diciendo Shakira.

"Instagram live, pronto", fue el segundo posteo de la ganadora de tres Premios Grammy. De inmediato, miles y miles de seguidores se trasladaron a la cuenta de 'Shaki' para no perderse ni un instante de la prometedora sorpresa.

Shakira inició el 'en vivo' y se le vio en un 'backstage', con la música de Vives de fondo. "Nunca he hecho esto, los que me conocen saben que nunca en mi carrera lo he hecho", decía la atlanticense, a quien se le notaban los nervios y la emoción. Cuando sonó 'La Bicicleta', el tema que compuso junto al icónico interprete vallenato, saltó al escenario del estadio Kaseya Center y desató la 'locura' entre los asistentes.

"¡Sigo temblando, estoy en SHOCK!!!", publicó Vives en su cuenta de 'X', tras la emotiva presentación.

Video de la sorpresa que Shakira le dio a Carlos Vives

Shakira cambió la letra de 'La Bicleta' para no nombrar a Gerard Piqué

En la creación de dicho sencillo, la famosa artista colombiana, nominada a siete Premios Grammy Latinos, le hizo un homenaje al exjugador del Barcelona y Manchester United. Sin embargo, tras su ruptura, decidió modificar la letra, para no tener que mencionar a la actual pareja de Clara Chía.

“Que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona!”, cantó Shakira en Miami.

