Shakira en Cali: el emotivo momento cantando “Cali Pachanguero” junto a su hijo

Shakira regresó a Colombia y en esta ocasión, promete sorprender a millones de seguidores en Cali, Valle del Cauca.

Cierres viales en el concierto de Shakira en Cali

Con su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour', la barranquillera se prepara para cantar sus mejores éxitos frente a millones de personas. El concierto se realizará durante los días 25 y 26 de octubre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y tendrá como invitado especial, el Grupo Niche.

Para este concierto, se estima un impacto económico de aproximadamente 18 millones de dólares en la ciudad. Además, con el fin de garantizar una mejor movilidad, se implementaron cierres viales programados en las zonas cercanas al evento.

Entre las calles 5 y 9 y las carreras 6 y 50 en los siguientes puntos:

Calle 5 con Carrera 10 hacia el sur, con desvíos por el puente hacia la Carrera 10 y luego por la Calle 8 hasta la Carrera 36A Bis (Templete).

Carrera 36 entre Calles 5 y 6 (Avenida Roosevelt).

Carrera 34 entre Calles 5 y 9.

Avenida Roosevelt desde la Carrera 24 (Y de la Biblioteca Departamental) hasta la 36A Bis.

Carrera 15 con Calle 8, sin paso hacia la Calle 5.

Carrera 10 con Calle 5, sin paso hacia la Calle 5.

Shakira llega a Cali y cautiva con estremecedor video de su hijo

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores, Shakira se mostró emocionada al interpretar “Cali Pachanguero” y compartir un momento especial bailando junto a su hijo Sasha.

En las imágenes se aprecia cómo la cantante y su equipo de trabajo disfrutan al ritmo de la icónica canción. Al final del video, se ve a Shakira abrazada a su hijo mientras continúan bailando, reflejando la alegría del momento.