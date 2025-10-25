CANAL RCN
Tendencias

Shakira en Cali: el emotivo momento cantando “Cali Pachanguero” junto a su hijo

La barranquillera llega a la 'Sucursal del cielo' para su show que promete cautivar a todos sus seguidores.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
07:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Shakira regresó a Colombia y en esta ocasión, promete sorprender a millones de seguidores en Cali, Valle del Cauca.

Shakira, demandada por presunta estafa a un hombre de 80 años en Miami
RELACIONADO

Shakira, demandada por presunta estafa a un hombre de 80 años en Miami

Cierres viales en el concierto de Shakira en Cali

Con su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour', la barranquillera se prepara para cantar sus mejores éxitos frente a millones de personas. El concierto se realizará durante los días 25 y 26 de octubre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y tendrá como invitado especial, el Grupo Niche.

Para este concierto, se estima un impacto económico de aproximadamente 18 millones de dólares en la ciudad. Además, con el fin de garantizar una mejor movilidad, se implementaron cierres viales programados en las zonas cercanas al evento.

Entre las calles 5 y 9 y las carreras 6 y 50 en los siguientes puntos:

  • Calle 5 con Carrera 10 hacia el sur, con desvíos por el puente hacia la Carrera 10 y luego por la Calle 8 hasta la Carrera 36A Bis (Templete).
  • Carrera 36 entre Calles 5 y 6 (Avenida Roosevelt).
  • Carrera 34 entre Calles 5 y 9.
  • Avenida Roosevelt desde la Carrera 24 (Y de la Biblioteca Departamental) hasta la 36A Bis.
  • Carrera 15 con Calle 8, sin paso hacia la Calle 5.
  • Carrera 10 con Calle 5, sin paso hacia la Calle 5.
Shakira da adelanto de la nueva versión de su canción ‘Hips Don’t Lie’ con Beéle y Ed Sheeran
RELACIONADO

Shakira da adelanto de la nueva versión de su canción ‘Hips Don’t Lie’ con Beéle y Ed Sheeran

Shakira llega a Cali y cautiva con estremecedor video de su hijo

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores, Shakira se mostró emocionada al interpretar “Cali Pachanguero” y compartir un momento especial bailando junto a su hijo Sasha.

En las imágenes se aprecia cómo la cantante y su equipo de trabajo disfrutan al ritmo de la icónica canción. Al final del video, se ve a Shakira abrazada a su hijo mientras continúan bailando, reflejando la alegría del momento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

Yina Calderón envió fuerte mensaje a Aida Victoria Merlano tras polémica con su exesposo

Vive Claro

Vivir se siente así: el latido cultural de Bogotá tiene nombre propio

Artistas

Importante cantante colombiano tuvo que ser hospitalizado y operado de emergencia: este es su estado de salud

Otras Noticias

Registraduría Nacional de Colombia

ABC: Esto es todo lo que debería saber sobre las elecciones del domingo 26 de octubre

Los ciudadanos podrán escoger un precandidato por el Pacto Histórico y sus favoritos a las listas de Cámara y Senado.

Liga BetPlay

🔴 EN VIVO 🔴 Santa Fe 0-0 Millonarios por Liga Betplay: ¡Inicia el segundo tiempo en El Campín!

Siga las emociones del duelo definitivo entre ambos elencos bogotanos.

Artistas

Murió icónica y reconocida actriz de Hollywood a los 100 años: esto se sabe

Educación

Oficializan fecha en la que colegios públicos saldrán a vacaciones a fin de año

Enfermedades

¿Qué hacer si se consume alcohol adulterado, según los consejos de expertos?