CANAL RCN
Tendencias

¿Shakira podría ser nominada a los Premios Óscar? Esta sería la presunta razón

La cantante podría estar nominada para uno de los premios más importantes de la industria del cine, según la revista Variety.

Shakira
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
08:24 p. m.
La barranquillera Shakira podría estar más cerca que nunca de recibir una nominación al Premio Óscar , galardón que reconoce lo mejor del cine mundial.

¿Shakira estaría nominada a los Premios Óscar?

Según la prestigiosa revista Variety, especializada en pronosticar nominaciones y ganadores de los principales premios del entretenimiento, la artista aparece en una lista preliminar de posibles candidatas. La noticia ha sorprendido a muchos seguidores, ya que aún no existe una confirmación oficial por parte de la Academia.

De acuerdo con el medio, Shakira podría competir en la categoría “Mejor Canción Original” gracias al tema “Zoo”, compuesto junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin para la película animada “Zootopia 2” de Walt Disney Pictures.

En la lista de Variety también figuran producciones destacadas como:

  • “KPop Demon Hunters” (Netflix) – “Golden” de EJAE y Mark Sonnenblick
  • “Sinners” (Warner Bros.) – “I Lied to You” de Ludwig Göransson y Raphael Saadiq
  • “Train Dreams” (Netflix) – “Train Dreams” de Nick Cave y Bryce Dessner
  • “Wicked: For Good” (Universal Pictures) – “The Girl in the Bubble” de Stephen Schwartz
  • “Zootopia 2” (Disney) – “Zoo” de Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin

Shakira regresa a Colombia con su gira Las mujeres ya no lloran World Tour

Mientras tanto, la artista se prepara para su esperado regreso a Colombia. Shakira se presentará el 25 y 26 de octubre en Cali, acompañada de invitados especiales como El Grupo Niche, prometiendo dos noches llenas de sabor, orgullo y música.

“¡Cali! Tenemos buenas noticias. Una de las orquestas más importantes del país, de la casa y con un largo repertorio de clásicos, se suma a nuestras dos noches en la Sucursal del Cielo”, compartió la cantante en redes sociales.

Además, la gira llegará a Bogotá el 1 de noviembre, en el escenario de Vive Claro, aunque por el momento no se han revelado los artistas invitados para esta fecha.

