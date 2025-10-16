CANAL RCN
Tendencias

Jennifer López confesó su inconformidad al compartir escenario con Shakira en el Super Bowl

El show de Jennifer López y Shakira se convirtió en uno de los halftime shows más memorables de la historia del Super Bowl.

Jennifer López, Shakira
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
05:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras su exitosa presentación en el 2020 en el Super Bowl, la cantante Jennifer López compartió cómo fue trabajar con Shakira.

El Grupo Niche será el invitado especial en el concierto de Shakira en Cali
RELACIONADO

El Grupo Niche será el invitado especial en el concierto de Shakira en Cali

¿Qué dijo Jennifer López sobre Shakira?

Durante una entrevista en el programa The Howard Stern Show, Jennifer López (JLo) habló sobre su experiencia en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020 y reveló detalles sobre su percepción de aquel momento, así como la razón por la que llegó a considerar que compartir escenario con Shakira fue “la peor idea del mundo”.

La artista confesó que no tenía una relación cercana con la colombiana y que, al recibir la noticia de que compartiría el show con Shakira y Gloria Estefan (quien finalmente rechazó la invitación), sintió que la decisión no hacía justicia al talento latino.

“Para mí siempre fue un sueño hacerlo. Mis ídolos, como Madonna, Diana Ross o Prince, lo hicieron solos. Cuando me dijeron que lo haría con Shakira o Gloria Estefan pensé: ‘¿Acaso creen que un solo artista latino no puede hacerlo por sí mismo?’. Ese fue el problema”, explicó López.

La cantante destacó que consideraba que un artista latino merecía encabezar el espectáculo en solitario, tal como lo habían hecho muchas figuras de la música internacional.

“Shakira también se merecía su momento. Y yo quería el mío, la oportunidad de hacer lo que siempre soñé”, añadió.

 

Filtraron nuevos videos detrás del beso de Shakira en pleno escenario: nuevos ángulos
RELACIONADO

Filtraron nuevos videos detrás del beso de Shakira en pleno escenario: nuevos ángulos

Así fue la presentación de Jennifer López y Shakira en el Super Bowl

Aun con sus reservas, JLo aceptó participar en el evento, aunque confesó que sentía que algunas cosas podrían haberse organizado de otra manera. Sin embargo, con el paso del tiempo, su percepción cambió.

“Tengo que decir que, en retrospectiva, fue absolutamente perfecto. Estoy muy orgullosa de ese Super Bowl y de haber compartido el escenario con Shakira”, reconoció.

El show de Jennifer López y Shakira se convirtió en uno de los halftime shows más memorables de la historia del Super Bowl, en el que ambas artistas brillaron interpretando sus mayores éxitos y celebrando con orgullo sus raíces latinas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Justin Bieber sorprende a sus fanáticos al aparecer junto a Fuerza Regida en Los Ángeles

Karol G

Karol G compartió inspirador mensaje tras su presentación en Victoria's Secret

Andrea Valdiri

Millonaria multa que deberá pagar Andrea Valdiri o Yina Calderón si no asisten a pelea de Stream Fighters

Otras Noticias

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría abre indagación previa contra el ministro de Justicia Eduardo Montealegre

La decisión se conoce tan solo horas después de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez presentara una queja disciplinaria contra Montealegre.

Turismo

Air France y KLM alertan a viajeros sobre el nuevo sistema digital de entradas al espacio Schengen

Desde octubre de 2025, los viajeros que ingresen o salgan del espacio Schengen enfrentarán un cambio clave: el tradicional sello en el pasaporte será reemplazado por un registro biométrico digital.

Atlético Nacional

Atlético Nacional aclara la situación de Leonel Álvarez y su posible regreso al club como DT

Davivienda

Remates en Davivienda: casas y apartamentos desde $69 millones en toda Colombia

Enfermedades

Más de 150 niños han fallecido por infecciones respiratorias en Colombia