Jennifer López confesó su inconformidad al compartir escenario con Shakira en el Super Bowl

Tras su exitosa presentación en el 2020 en el Super Bowl, la cantante Jennifer López compartió cómo fue trabajar con Shakira.

¿Qué dijo Jennifer López sobre Shakira?

Durante una entrevista en el programa The Howard Stern Show, Jennifer López (JLo) habló sobre su experiencia en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020 y reveló detalles sobre su percepción de aquel momento, así como la razón por la que llegó a considerar que compartir escenario con Shakira fue “la peor idea del mundo”.

La artista confesó que no tenía una relación cercana con la colombiana y que, al recibir la noticia de que compartiría el show con Shakira y Gloria Estefan (quien finalmente rechazó la invitación), sintió que la decisión no hacía justicia al talento latino.

“Para mí siempre fue un sueño hacerlo. Mis ídolos, como Madonna, Diana Ross o Prince, lo hicieron solos. Cuando me dijeron que lo haría con Shakira o Gloria Estefan pensé: ‘¿Acaso creen que un solo artista latino no puede hacerlo por sí mismo?’. Ese fue el problema”, explicó López.

La cantante destacó que consideraba que un artista latino merecía encabezar el espectáculo en solitario, tal como lo habían hecho muchas figuras de la música internacional.

“Shakira también se merecía su momento. Y yo quería el mío, la oportunidad de hacer lo que siempre soñé”, añadió.

Así fue la presentación de Jennifer López y Shakira en el Super Bowl

Aun con sus reservas, JLo aceptó participar en el evento, aunque confesó que sentía que algunas cosas podrían haberse organizado de otra manera . Sin embargo, con el paso del tiempo, su percepción cambió.

“Tengo que decir que, en retrospectiva, fue absolutamente perfecto. Estoy muy orgullosa de ese Super Bowl y de haber compartido el escenario con Shakira”, reconoció.

El show de Jennifer López y Shakira se convirtió en uno de los halftime shows más memorables de la historia del Super Bowl, en el que ambas artistas brillaron interpretando sus mayores éxitos y celebrando con orgullo sus raíces latinas.