VIDEO: hombre pidió matrimonio en pleno concierto de Shakira en Cali

El paso de Shakira por Cali dejó un gran impacto en la ciudad y en sus miles de seguidores. Los conciertos realizados el 25 y 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero estuvieron llenos de euforia, emoción y alegría, con dos noches inolvidables en las que los asistentes corearon los grandes éxitos de la artista barranquillera.

Emotiva propuesta de matrimonio durante el concierto de Shakira en Cali

Uno de los momentos más emotivos se vivió durante la interpretación de “Antología”, cuando un hombre se arrodilló frente a su pareja para pedirle matrimonio. El público, conmovido, celebró el gesto entre aplausos y gritos. El instante fue captado en video y rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los internautas destacaron el ambiente de amor y nostalgia que se vivió durante el show.

Esta no es la primera vez que algo así ocurre en un concierto de la cantante. En una presentación anterior en Ciudad de México, otra pareja también aprovechó el escenario para comprometerse.

Shakira se alista para su concierto en Bogotá

Tras su paso por Cali, la intérprete de “Soltera” y “Hips Don’t Lie” continuará su gira con un concierto en Bogotá, el próximo 1 de noviembre, en el escenario Vive Claro. Aunque aún no se conoce el repertorio que presentará, se espera que repita el éxito de sus shows anteriores.

El impacto del paso de Shakira por Cali fue notable: según estimaciones locales, generó más de 21 millones de dólares en movimiento económico y alrededor de 3.000 empleos temporales, especialmente en los sectores hotelero, gastronómico y de transporte.