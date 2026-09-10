¿Shakira tiene nuevo novio? Este sería el nuevo amor de la colombiana

La vida sentimental de Shakira volvió a generar comentarios en redes sociales luego de que periodistas de entretenimiento la relacionaran con Serge Ibaka, jugador de la NBA que también cuenta con nacionalidad española. La versión tomó fuerza durante los últimos días, en medio de la residencia musical de la cantante colombiana en Madrid.

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La información fue divulgada por el paparazzi español Jordi Martín, colaborador del programa de televisión El Gordo y la Flaca, quien aseguró que fuentes cercanas a la artista y al deportista le habrían hablado de un posible vínculo sentimental.

¿Quién es Serge Ibaka, el deportista relacionado con Shakira?

Serge Ibaka nació el 18 de septiembre de 1989 en Brazzaville, República del Congo, y tiene nacionalidad española. El basquetbolista mide 2,08 metros y construyó una trayectoria destacada en el baloncesto profesional.

Durante su carrera disputó varias temporadas en la NBA, donde vistió las camisetas de equipos como Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks. Uno de sus principales logros fue el campeonato de la NBA que consiguió con Toronto en 2019.

Además, representó a España en competencias internacionales y ganó el EuroBasket de 2011. Su nombre volvió a ocupar titulares después de que circularan versiones que lo vinculan con la intérprete de éxitos como Antología, Hips Don't Lie y Waka Waka.

¿Por qué relacionan al exjugador con la cantante colombiana?

De acuerdo con las versiones divulgadas por Jordi Martín, Ibaka habría asistido a varios conciertos de Shakira en Madrid y también se ha señalado que ambos habrían viajado juntos a París durante la Semana de la Moda.

“Hay una persona de su equipo que me dice: ‘Jordi, yo sí la veo ilusionada; incluso ella nos ha hablado de este chico, nos ha dicho que este chico vive en Madrid, que se están viendo entre Madrid, Miami, Los Ángeles.’ Y yo una vez me lo confirma una persona cercana a Shakira dio: ‘Bueno, pues vamos a contrastar esto ahora por parte del jugador de baloncesto’. Veo que tengo una persona en común, llamo a mi amigo con el que tengo en común con Ibaka, y me dice, "Ostras, Jordi, me sorprende que te hayas enterado. Yo ya lo sabía desde hace días y te confirmo que esto es verdad’”, mencionó el paparazzi español.

Las especulaciones también surgieron después de que usuarios de redes sociales compartieran videos de una presentación de Shakira en Madrid, en los que relacionaron la presencia del deportista con una posible cercanía entre ambos.

Por ahora, no existe una declaración pública de la cantante o del jugador que confirme el supuesto romance. Mientras tanto, el nombre de Ibaka se suma a las versiones sobre la vida sentimental de la artista barranquillera, que continúa concentrada en sus compromisos musicales.