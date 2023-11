Crece la polémica: Shakira y Gerard Piqué envueltos en un nuevo escándalo financiero

Para nadie es un secreto que Shakira y Gerard Piqué siguen dejando de que hablar en los medios enfocados en farándula, pues a pesar de que su relación finalizó hace más de un año, todavía se siguen revelando detalles que han dejado boquiabiertos a todos los seguidores de la colombiana y el exjugador de la Selección España.

En los últimos días, el encargado de encender nuevamente la polémica fue Jordi Martín, paparazzi de España y que ha difundido todos los detalles de la ruptura entre la colombiana y el catalán. En esta oportunidad, el periodista informó que al parecer Gerard Piqué y su padre, Joan Piqué, tramaron un complot en contra de Shakira.

El objetivo del plan de la familia de Gerard Piqué sería dañar la imagen de la barranquillera tras su nuevo lanzamiento ‘El Jefe’, el cual se ha convertido en un himno para gran parte de los aficionados de Shakira, puesto que en esta canción, la colombiana denuncia la explotación laborar que se vive en varias partes del mundo.

Además, el español afirmó que las acusaciones contra Shakira de sus exempleados fueron creadas por Gerard Piqué y su padre, quienes incitaron a los trabajadores para dañar la imagen de la cantante colombiana. Sin embargo, las acusaciones fueron desmentidas por el propio Jordi Martín.

“En España, una chica que se llama Cristian Cárdenas ha sido la directora de los videoclips de la colombiana y dice que ella por contrato no permitía que los figurantes en los videoclips, en los rodajes, mirasen a la cara a Shakira, yo lo siento mucho, Rodrigo, y no es porque sea cercano a Shakira, pero en 13 años que he estado a su lado, lo puedo asegurar, eso es impensable”, aseguró.

Problema económico entre Shakira y Gerard Piqué

Por último, el reconocido periodista dio a conocer que el problema fiscal que tiene Shakira en España es por culpa del papá de Gerard Piqué, puesto que Joan Piqué era el encargado de llevar la contabilidad de la colombiana en Barcelona y es el encargado de que la barranquillera esté en problemas legales en el viejo continente.

“Un supuesto delito en 2018 por haber tributado fuera de España, unos ingresos que según la Fiscalía Española debería de haber tributado aquí (…) el padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas, el padre de Piqué es el que le metió la pata hasta el fondo a Shakira”, aseguró el periodista.

Cabe mencionar que Shakira sigue en proceso sobre su problema de fraude fiscal en España. La fiscalía de Delitos Económicos presentó una querella en contra de la colombiana por presunta implicación en un fraude fiscal de 6.686.502 euros.

