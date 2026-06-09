"Muy duro": Edwin Cardona rompió el silencio tras el penalti errado por Morelos en la final vs. Junior

Atlético Nacional perdió la final de la Liga BetPlay 2026 I vs. Junior.

El 'verde paisa' ganó 1-0 en el Atanasio Girardot, en el partido de vuelta, pero no pudo quedarse con el título debido a que había perdido 3-0 en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

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En los últimos 45 minutos definitivos se presentó una situación que pudo haber cambiado el rumbo de la final, pero Atlético Nacional no descontó.

Y es que, sobre el minuto 60 del partido en Medellín, el árbitro Carlos Betancur fue llamado por el VAR para que revisara un posible penalti de Silveira sobre Morelos y lo sancionó.

Tras esa decisión, Edwin Cardona tomó el balón, pero, unos minutos después, el cobro fue ejecutado por Alfredo Morelos, que pateó desviado y erró.

En consecuencia, teniendo en cuenta el desenlace de la final, Edwin Cardona habló en la rueda de prensa y analizó esa jugada. ¿Qué dijo?

Estas fueron las declaraciones de Edwin Cardona tras el penalti errado por Alfredo Morelos en la final vs. Junior

En el diálogo con la prensa, Edwin Cardona le brindó su apoyo a Alfredo Morelos y admiró su gallardía para afrontar un cobro que no era sencillo.

"En el momento del penalti ya habíamos decidido, solamente que él me había dicho que pusiera el balón para confundir al arquero. Ya yo desde el banco estaba analizando que le estaban diciendo a dónde iba a patear yo y por eso decidimos que él cobrara. Sé que si metíamos ese gol nos ponía algo más cerca para el título y, creo que donde lo convirtamos, cambia y no estuviéramos hablando de eso", comenzó afirmando Edwin Cardona.

"Es fútbol, nos podemos equivocar, me pasó a mí, fue algo muy duro, lo entiendo, pero él también estaba buscando algo especial. Sé que es un guerrero, él sabe que lo quiero mucho y de esta nos vamos a levantar. Estamos con él y el que intenta es el que erra. Hay gente que no es capaz de coger un penalti a ese tiempo y teniendo en cuenta cómo iba el partido. A él le tocó y estoy feliz porque tiene el carácter de patear", agregó el '10' de Atlético Nacional.

Edwin Cardona también rompió el silencio en sus redes sociales tras la final perdida vs. Junior

Aparte de declarar en la rueda de prensa, Edwin Cardona, en una publicación de Instagram, valoró el esfuerzo de la hinchada de Atlético Nacional en medio de la adversidad.

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"A nuestra hinchada, solo palabras de gratitud. Gracias por llenar cada tribuna de ilusión, por alentar sin descanso y por creer hasta el último segundo, incluso cuando el reloj parecía jugar en nuestra contra. Su energía, su pasión y su amor por estos colores son el motor que nos impulsa durante todo el camino", escribió.

"El resultado no fue el que soñábamos y compartimos la tristeza de no haber podido entregarles ese título que tanto merecíamos. Pero, también nos llevamos la certeza de que contamos con una afición incomparable, que nunca abandona, que nunca deja de creer y que acompaña con el corazón en cada batalla", añadió.