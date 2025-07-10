“Sí era gol de Yepes”: captan a Mario Yepes y Caterin Escobar en un momento que nadie esperaba

A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el que aparecen Caterin Escobar y Mario Yepes comprando en un supermercado.

¿Mario Yepes y Caterin Escobar son novios?

Recordemos que Caterin Escobar y Mario Yepes se conocieron durante su participación en MasterChef Celebrity Colombia. Desde el inicio del programa, ambos compartieron varias escenas cocinando juntos, lo que llamó la atención de sus compañeros y de los televidentes, quienes no tardaron en notar la gran química entre ellos.

Durante el desarrollo del reality comenzaron a circular rumores sobre un posible romance, aunque ninguno de los dos confirmó nada en su momento. Sin embargo, después de finalizar el programa, las sospechas se intensificaron, ya que se les ha visto muy cercanos en distintos espacios. Incluso, Caterin ha compartido varios videos junto al exfutbolista.

Uno de esos videos fue el que más revuelo causó en redes sociales: una divertida dinámica de TikTok titulada “Mi novio actual”, en la que la reacción de Mario Yepes desató todo tipo de comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

¿Cuál es el video de Mario Yepes y Caterin Escobar en el supermercado?

A través de TikTok se viralizó el momento exacto en el que la actriz Caterin Escobar fue vista haciendo mercado junto a Mario Yepes. En el videoclip se observa a ambos conversando tranquilamente mientras esperan en la fila para pagar.

El video fue publicado con el curioso mensaje “Y si era gol de Yepes”, lo que desató una ola de reacciones entre los internautas.

Muchos usuarios no tardaron en comentar sobre la evidente conexión entre ellos. “Tenías que hacer algo y lo hiciste muy bien”, “Ella sabía que la estaban grabando” y “Se dio cuenta enseguida” fueron algunos de los mensajes más destacados en la publicación.

Lo cierto es que, aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación, las apariciones y gestos entre Caterin Escobar y Mario Yepes siguen alimentando los rumores y manteniéndolos en el centro de la atención en redes sociales.