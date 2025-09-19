Por este video, aseguran que Caterin Escobar y Mario Yepes mantienen un romance

Tras varios rumores de un posible romance entre Caterin Escobar y Mario Yepes, la pareja generó varias reacciones por un polémico video que confirmaría su vínculo.

¿Cómo empezó el posible romance entre Mario Yepes y Caterin Escobar?

Hay que recordar que la actriz y el exjugador de fútbol tuvieron la oportunidad de estar en MasterChef Celebrity Colombia, 10 años , una competencia donde demostraron sus habilidades gastronómicas y culinarias. Yepes fue eliminado antes que Caterin, lo que dejó un sinsabor en la competencia. Semanas después, la actriz cometió un error que terminó costándole su salida del programa.

No hay que dudar que, ambos demostraron lo mucho que estaban aprendiendo durante los distintos retos. Ahora bien, más allá de la competencia, varios de sus compañeros empezaron a notar que había un vínculo afectivo entre ambos. A través de las redes sociales, muchos internautas empezaron a comentar sobre un posible romance entre Yepes y Escobar.

De hecho, David Sanín, participante de MasterChef Celebrity, confirmó que había un romance entre ambos exparticipantes, estacando el amor que comparten y lo bien que se ven juntos.

¿Cuál es el video de Caterin Escobar y Mario Yepes que confirmaría su relación?

A través de TikTok, Caterin Escobar compartió un video siguiendo la tendencia llamada “Mi novio actual”, que consiste en grabarse junto a la pareja y presentarla con esa frase, generando un toque de humor para quien aparece en la grabación.

La reacción del exfutbolista de la Selección Colombia dejó en evidencia que no le causó mucha gracia. Sin embargo, Escobar no dejó de mostrar su humor, destacando que no es "tan bravo" como se evidencia en el videoclip.

Póngase seria Caterin, afirmó Mario Yepes.

¿Cuáles fueron las reacciones de los fans tras el video entre Caterin Escobar y Mario Yepes?

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchos quedaron sorprendidos ante la reacción de Yepes.

"Entonces Mario Alberto Yepes que son jajaja aclaré", "Uy noooo no me gustó la actitud de Yepes red flag"; "Ni cuando le anularon el gol, pelio tanto", fueron algunos comentarios vía TikTok.

Por ahora, la pareja no ha confirmado públicamente su relación en redes sociales. Sin embargo, el videoclip deja entrever que ambos podrían estar juntos y mantener un vínculo afectivo.