“Perdón, te quiero”: Yina Calderón se disculpa públicamente con Andrés Altafulla

Yina Calderón se tomó nuevamente las visualizaciones en redes sociales tras subir una historia, en una de sus cuentas oficiales de Instagram, en donde envió un inquietante mensaje a Andrés Altafulla, quien era su amigo y compañero de reality en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Por esto, su mensaje sorprendió a sus seguidores, quienes exaltaron la presunta sinceridad de la mujer a la hora de hablar nuevamente sobre el barranquillero.

Yina Calderón le pide disculpas a Altafulla

La creadora de contenido sorprendió a sus fanáticos al compartir una historia, en sus redes sociales oficiales, en donde decidió hablar nuevamente sobre Andrés Altafulla.

Cabe recalcar que, en sus intervenciones más recientes en redes, Calderón se dispuso a hacer comentarios despectivos sobre el hombre, sus gustos, su carrera, entre otros temas polémicos que desataron amplios debates en redes.

Por esto, el nuevo mensaje de la mujer sorprendió a cientos de fanáticos, quienes no solo dieron a conocer su sorpresa por sus palabras, sino que también se preocuparon por la salud de la mujer al mostrarse una vez más en estado de embriaguez.

“Altafulla fue mi amigo, incluso antes del reality. Yo no sé qué pasó en el reality que dañamos la amistad. Yo soy un ser humano y la embarré diciéndoles ciertas cosas. Si me preguntas que si volvería a ser amiga de Altafulla, diría que sí y es un gran ser humano”, manifestó.

Así mismo, hizo saber el cariño que posee por el barranquillero, quien, en años pasados, se mostró bastante cercano a la mujer.

“Él sabe muy bien quien soy… perdón si debo pedirlo. Te quiero Altafulla. Yo sí sé el gran ser humano que eres. La vida nos distanció, pero te quiero”, añadió.

Ante la gran ola de comentarios, el barranquillero no se ha pronunciado al respecto por lo que algunos internautas manifestaron que el hombre no estaría dispuesto a reconciliarse con la mujer.

Yina Calderón visita peluquería de la Epa Colombia

Por otro lado, la creadora de contenido sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir su llegada a uno de los salones de belleza de la Epa Colombia y estar en compañía de la pareja de la mujer.

De esta manera, Calderón compartió detalles del procedimiento que se realizó en su cabello y las amplias filas que dicho establecimiento comercial posee.