Soda Stereo anunció su regreso a Bogotá: fecha de preventa de boletas

La legendaria agrupación argentina Soda Stereo confirmó oficialmente su regreso a Bogotá para el 29 de mayo de 2026, en lo que promete ser uno de los conciertos más esperados del año en la capital colombiana. El evento se llevará a cabo en el Movistar Arena, recinto que se alista para recibir a miles de fanáticos del rock latinoamericano que han mantenido vivo el legado de la agrupación.

El anuncio generó una ola de euforia en redes sociales y una pregunta inmediata entre los seguidores: ¿cuándo inicia la preventa de la boletería? Según la información oficial, los clientes Aval tendrán acceso preferencial desde el 3 de noviembre, mientras que la venta al público general comenzará el 5 de noviembre. Se espera que las entradas se agoten en cuestión de horas, como ha ocurrido en cada visita de la icónica banda a Colombia.

Una historia de amor entre Soda Stereo y Bogotá

La relación de Soda Stereo con el público colombiano tiene raíces profundas. La primera vez que el grupo tocó en Bogotá fue en 1987, durante la gira de su disco Signos, cuando el rock en español vivía un auge continental. La banda fue recibida con una pasión desbordante, marcando el inicio de una conexión que trascendería generaciones.

Con el paso de los años, Soda regresó en varias ocasiones: 1990, 1995 y 2007, siendo esta última con su histórica gira de despedida “Me verás volver”, que reunió a más de 40.000 espectadores en el Estadio El Campín. Aquella noche quedó grabada en la memoria de los fanáticos como uno de los conciertos más emotivos del rock latino.

Un regreso cargado de nostalgia y homenaje

El espectáculo anunciado para 2026 no será solo un concierto, sino una celebración del legado de Gustavo Cerati y del impacto cultural de Soda Stereo en toda Latinoamérica. Zeta Bosio y Charly Alberti liderarán este reencuentro musical acompañados de invitados especiales, bajo el concepto de mantener viva la esencia de una de las bandas más influyentes del continente.

A casi dos décadas de su última presentación en Bogotá, el regreso de Soda Stereo promete revivir la magia de canciones eternas como “De música ligera”, “Cuando pase el temblor” y “Persiana americana”. El público colombiano, fiel a su historia con la banda, ya cuenta los días para volver a corear esos himnos que marcaron a toda una generación.