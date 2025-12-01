Sofía Vergara se convierte en la nueva embajadora de reconocida marca de zapatos

La reconocida actriz colombiana Sofía Vergara anunció una nueva alianza profesional al convertirse en embajadora de Skechers, una de las marcas de calzado más influyentes del mundo.

Sofía Vergara se convierte en embajadora global de Skechers

Conocida por su carisma, elegancia y sentido del humor, la estrella de Hollywood suma así un nuevo hito a su exitosa carrera.

La actriz, que recientemente fue sometida a una intervención en la rodilla derecha, destacó la importancia de usar calzado cómodo y funcional, algo que la motivó a unirse a la firma. “Para mí, sentirme bien y verme bien van de la mano, y Skechers ofrece justamente eso: estilo y comodidad en un solo lugar”, expresó Vergara.

Por su parte, Michael Greenberg, presidente de Skechers, elogió la incorporación de la actriz a la marca: “Sofía encarna todo lo que representa Skechers: audacia, confianza y comodidad sin compromisos. Aporta una energía fresca y auténtica que sin duda se reflejará en todo lo que hagamos juntos.”

Comienzos en la carrera de Sofía Vergara

La noticia llega en un momento especial para la carrera de Vergara, quien recientemente hizo historia al convertirse en la primera latina nominada al Emmy como Mejor actriz protagónica en una Serie Limitada o Antológica.

Sofía Vergara saltó a la fama internacional gracias a su papel en la exitosa serie estadounidense Modern Family, que la consolidó como una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión.

Con esta nueva colaboración, reafirma su posición como un ícono de estilo y empoderamiento latino en la industria del entretenimiento y la moda.