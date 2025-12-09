Spotify lanza su versión para tener audio de alta definición: ¿cómo activarlo?

Tras una larga espera, la plataforma de música hizo oficial el lanzamiento de la esperada función “sin pérdidas” por lo que la compañía aseguró que para adquirir este servicio no se debe pagar un valor adicional al previamente establecido en el plan premium.

¿Cuál es la nueva función de audio de Spotify?

La reproducción musical de alta calidad “sin pérdidas” promete una innovadora experiencia a los oyentes ya que con esta se podrá disfrutar de un formato free lossless audio codec con una profundidad de hasta 24 bits con una frecuencia de 44,1 kilohercios. Esta reproducción es superior a los de un CD ya que estos ofrecen 16 bits.

Con esta activación se busca obtener mayor pureza y detalle en la calidad del audio para optimizar la experiencia de los oyentes. Este formato de audio logra comprimir los archivos sin eliminar los datos, mientras se mantiene la calidad de la misma. Así mismo, los beats indican la precisión con la que se capturan las muestras de audio y se otorga mayor detalle en las grabaciones.

Por su parte, la frecuencia de muestreo corresponde a las muestras de audio que se toman por segundo, lo que significa la capacidad de representar las frecuencias que son perceptibles al oído humano.

¿Cómo activar la nueva versión de audio en Spotify?

La novedosa versión estará disponible en los planes de las personas que poseen Spotify Premium. Actualmente, esta distribución ya se encuentra disponible en más de 50 mercados y se completará, de manera progresiva, hasta el mes de octubre. Los usuarios recibirán una notificación para activar la nueva función.

La ruta para activar la actualización es: en la sección ‘calidad multimedia’ se podrá elegir la opción ‘sin pérdidas’. Seguido de esto, la calidad del audio se puede definir según el tipo de conexión como ‘streaming bajo Wi-Fi’ que se realiza mediante la red móvil o en las descargas para escuchar sin conexión.

Ante la novedosa actualización, actualmente Spotify compite contra grandes compañías como Apple Music, Amazon y Tidal, quienes también han tenido grandes impactos en el mercado por su competitividad y las novedosas herramientas que otorgan a los oyentes.