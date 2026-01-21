CANAL RCN
Reconocida presentadora confirmó su divorcio con un desgarrador mensaje: esto pasó

En su pronunciamiento, la presentadora explicó algunas de las razones de su decisión. Estos son los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
07:08 a. m.
En las últimas horas, los seguidores de una reconocida presentadora y un famoso actor quedaron en 'shock' debido a que la pareja, de manera inesperada, anunció su ruptura.

Kika Silva, la chilena que también se ha destacado como modelo, y Gonzalo Valenzuela, que era su esposo hace dos años, acordaron ponerle fin a su relación y revelaron algunos de los motivos a través de un sentido comunicado.

¿Qué fue lo que pasó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue como Kika Silva y Gonzalo Valenzuela, la famosa pareja de Chile, confirmó su divorcio

Kika Silva, en una historia de Instagram, rompió el silencio y aseguró que la decisión fue tomada tras un buen tiempo de análisis para cuidar el bienestar de ambos y de sus familias.

Además, la presentadora chilena también aseguró que, a pesar de que la relación se acabó, ella quedó en buenos términos con Gonzalo Valenzuela.

"Hola, queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja. Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto", se comenzó planteando en el comunicado.

"Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias. Gracias", se agregó.

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela tras su divorcio?

Tras el comunicado de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela, sus seguidores lamentaron lo ocurrido y les desearon fortaleza para superar ese momento adverso.

"Los acompañamos", "ambos podrán renacer", "creo que son muy distintos", "qué pena", "me parece que hacían linda pareja", "qué triste" y "encontrarán estabilidad", han sido algunos de los comentarios escritos en redes sociales.

