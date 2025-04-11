CANAL RCN
Tendencias

¿Cómo ver la superluna de noviembre?: aquí detalles del fenómeno astronómico

Los colombianos podrán observar el satélite con una percepción de hasta el 14% más grande.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
09:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A lo largo del año la luna se ubica en diferentes posiciones con las que su observación logra optimizarse de manera significativa. Este fenómeno natural, conocido como superluna, se ha popularizado ya que esto permite observar el satélite en su máximo tamaño y su nivel de brillo más alto.

Esto ocurre cuando la luna llena se da en el perigeo que corresponde al punto en el que la luna se encuentra más cerca de la tierra a unos 363.000 kilómetros aproximados. Según el Instituto de Astrofísica de Canarias, la mayor superluna de este siglo se producirá el 6 de diciembre de 2052.

Horóscopo de hoy: martes 4 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: martes 4 de noviembre de 2025

¿La superluna de noviembre se verá en Colombia?

La próxima superluna podrá apreciarse el 5 de noviembre, del año 2025, en donde el fenómeno se verá en un 30% más brillante y hasta un 14% más grande. Este fenómeno podrá ser visto por los colombianos este día y su fase llena se dará sobre las 8:19 a.m. y también podrá apreciarse durante las noches del 4 al 6 de noviembre.

Estas noches prometen ser mágicas ya que el fenómeno podrá visualizarse en diferentes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena. Por esto, para poder apreciar dicho espectáculo los expertos han recomendado observarlo desde zonas alejadas con poca iluminación como parques naturales, miradores o áreas alejadas de los centros urbanos.

¿Reto incumplido?: estos son los nuevos integrantes del top 7 en MasterChef
RELACIONADO

¿Reto incumplido?: estos son los nuevos integrantes del top 7 en MasterChef

¿Qué ocurre durante las superlunas?

Según astrónomos especialistas, cuando se presentan este tipo de fenómenos la atracción gravitatoria de la luna sobre la tierra es mayor a raíz de su cercanía. Este proceso genera que en la tierra se presenten mareas más extremas.

De igual manera, el Instituto de Astrofísica de Canarias desmintió que la contundencia de este fenómeno pueda generar perturbaciones geológicas como tsunamis o terremotos.

Según la NASA, durante un año pueden producirse de 2 a 4 superlunas. Sin embargo, el Instituto explicó que en este mismo periodo de tiempo pueden producirse desde 3 hasta 5 superlunas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

¡Majestuoso! Captaron a un Puma concolor a 40 kilómetros de Bogotá: video

Masterchef Celebrity Colombia

¿Reto incumplido?: estos son los nuevos integrantes del top 7 en MasterChef

Medellín

Premios Macondo 2025: lista completa de ganadores que exaltó lo mejor del cine colombiano

Otras Noticias

Bogotá

Restricción de motos y parrilleros en Bogotá dejó 1.690 comparendos durante festivo de Halloween

La Secretaría de Movilidad entregó el balance del decreto 528 tras su implementación entre el pasado jueves 30 de octubre y lunes 3 de noviembre.

Comercio

Black Friday 2025 en Colombia: fecha oficial y tiendas que participarán con descuentos

El Black Friday 2025 en Colombia será el 28 de noviembre. Conoce qué marcas y tiendas preparan grandes descuentos en tecnología, moda y hogar para cerrar el año con ofertas imperdibles.

Gaza

Gaza resiste: la ayuda llega, pero no alcanza

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Alemania por el Mundial Sub-17: vea el juego en directo

Enfermedades

Diagnóstico de enfermedades huérfanas en Colombia puede tardar hasta cinco años: alerta del sector salud