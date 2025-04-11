¿Cómo ver la superluna de noviembre?: aquí detalles del fenómeno astronómico

A lo largo del año la luna se ubica en diferentes posiciones con las que su observación logra optimizarse de manera significativa. Este fenómeno natural, conocido como superluna, se ha popularizado ya que esto permite observar el satélite en su máximo tamaño y su nivel de brillo más alto.

Esto ocurre cuando la luna llena se da en el perigeo que corresponde al punto en el que la luna se encuentra más cerca de la tierra a unos 363.000 kilómetros aproximados. Según el Instituto de Astrofísica de Canarias, la mayor superluna de este siglo se producirá el 6 de diciembre de 2052.

¿La superluna de noviembre se verá en Colombia?

La próxima superluna podrá apreciarse el 5 de noviembre, del año 2025, en donde el fenómeno se verá en un 30% más brillante y hasta un 14% más grande. Este fenómeno podrá ser visto por los colombianos este día y su fase llena se dará sobre las 8:19 a.m. y también podrá apreciarse durante las noches del 4 al 6 de noviembre.

Estas noches prometen ser mágicas ya que el fenómeno podrá visualizarse en diferentes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena. Por esto, para poder apreciar dicho espectáculo los expertos han recomendado observarlo desde zonas alejadas con poca iluminación como parques naturales, miradores o áreas alejadas de los centros urbanos.

¿Qué ocurre durante las superlunas?

Según astrónomos especialistas, cuando se presentan este tipo de fenómenos la atracción gravitatoria de la luna sobre la tierra es mayor a raíz de su cercanía. Este proceso genera que en la tierra se presenten mareas más extremas.

De igual manera, el Instituto de Astrofísica de Canarias desmintió que la contundencia de este fenómeno pueda generar perturbaciones geológicas como tsunamis o terremotos.

Según la NASA, durante un año pueden producirse de 2 a 4 superlunas. Sin embargo, el Instituto explicó que en este mismo periodo de tiempo pueden producirse desde 3 hasta 5 superlunas.