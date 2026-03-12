Tendencia bra-free copas de silicona dispara el mercado de la moda femenina en Colombia

El uso de cubrepezones o copas de silicona se está consolidando como una de las nuevas tendencias en la industria de la lencería femenina. La preferencia por prendas más cómodas y discretas ha impulsado el movimiento conocido como bra-free, que promueve prescindir del brasier tradicional y optar por soluciones más ligeras.

Este cambio en los hábitos de consumo ha llevado a un crecimiento sostenido en el mercado de cubrepezones de silicona, una categoría que podría alcanzar los 402 millones de dólares para 2032, de acuerdo con estimaciones de la firma Research and Markets.

Las proyecciones indican que el sector registraría un crecimiento cercano al 7,3% para 2026, impulsado principalmente por nuevas corrientes culturales y de moda que priorizan la naturalidad, la libertad de movimiento y el bienestar.

De la tendencia bra-free está cambiando la industria de la lencería

El auge del movimiento body-positivity —que promueve la aceptación del cuerpo— y la moda seamless, caracterizada por prendas sin costuras, han transformado las prioridades de muchas consumidoras.

Hoy, más que la estructura rígida del brasier tradicional, muchas mujeres buscan opciones que les permitan vestirse con mayor comodidad y naturalidad.

Según la marca colombiana Uva Women, estas tendencias han llevado a que los cubrepezones de silicona pasen de ser un accesorio ocasional a convertirse en un elemento de uso cotidiano.

La innovación en materiales también ha influido en esta transición. Los nuevos diseños buscan adaptarse al cuerpo sin restricciones, eliminando las estructuras rígidas que durante décadas dominaron la industria de la ropa interior.

Este cambio refleja una evolución en la forma en que muchas mujeres conciben la moda, priorizando prendas que permitan mayor libertad y comodidad.

Mitos y verdades sobre las copas de silicona

Uno de los principales mitos sobre este tipo de productos es que pueden resultar incómodos o provocar irritaciones en la piel.

Sin embargo, especialistas del sector señalan que la calidad de los materiales es determinante para garantizar una experiencia segura.

De acuerdo con Sara Cadavid, líder de la marca Uva Women, durante mucho tiempo el mercado estuvo dominado por soluciones genéricas que presentaban fallas de adherencia o generaban molestias dermatológicas.

Evidenciamos que el mercado estaba saturado de soluciones genéricas que presentaban fallas de adherencia o provocaban irritaciones. Muchas mujeres querían usar sus prendas favoritas sin brasier, pero los productos disponibles se despegaban o se notaban.

Frente a ese escenario, algunas marcas han apostado por el desarrollo de cubrepezones elaborados con silicona y adhesivos de grado médico, diseñados para el contacto prolongado con zonas sensibles del cuerpo.

Estos materiales hipoalergénicos buscan reducir el riesgo de irritación y ofrecer un efecto similar al de una “segunda piel”, con un diseño ultradelgado y acabado mate que evita que el producto se marque bajo la ropa.

Además, estas características permiten que se utilicen con prendas de escote o telas delgadas sin que se noten bordes o sombras.

Uso adecuado y cuidado del free-brasier en silicona

Uno de los aspectos más importantes es preparar adecuadamente la piel antes de colocarlos. La superficie debe estar limpia y libre de aceites, cremas o lociones que puedan afectar la adherencia.

Una vez posicionados, aplicar una presión suave desde el centro hacia los bordes permite que el producto se adapte a la forma natural del busto y logre un acabado discreto.

La durabilidad de las copas de silicona también depende del mantenimiento posterior a su uso. El lavado y secado adecuado ayudan a conservar las propiedades del adhesivo, lo que permite reutilizar el producto durante más tiempo.

Este fenómeno refleja una transformación más amplia en la industria de la moda y en los hábitos de consumo.

Cada vez más mujeres priorizan la comodidad, la naturalidad y la libertad para decidir cómo vestirse, lo que está impulsando nuevas soluciones dentro del mercado de la lencería.