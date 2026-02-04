La marca antioqueña que impone el sello de moda "hecho en Colombia" en al menos 10 países

La moda colombiana atraviesa un momento de consolidación y proyección internacional. De acuerdo con datos de Inexmoda, el mercado nacional del sector crecería un 7% durante este año, mientras que a nivel global se estima un aumento del 4,1%, según Euromonitor.

En este contexto de expansión, una marca antioqueña ha logrado destacarse por llevar el sello de “hecho en Colombia” a escenarios internacionales.

El mercado latinoamericano de la moda cerró el año anterior con un valor de US$124.578 millones, y Colombia aportó el 6,8% de ese total, consolidándose como un actor estratégico en la región.

Dentro de ese panorama, Clemont se posicionó como una de las compañías que más impulsaron la presencia del país en la industria internacional, con operaciones en mercados como Estados Unidos, España, Chile, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Aruba.

Los países donde la marca antioqueña abrirá mercado en 2026

La compañía cerró el 2025 con una facturación superior a los US$6,5 millones, una cifra que representa un crecimiento del 177% frente a 2024.

Este desempeño financiero se ha convertido en la base para una nueva fase de expansión, que contempla la llegada a cinco nuevos países durante 2026: México, Perú, Bolivia, Costa Rica y Ecuador. En estos mercados, la marca proyecta un crecimiento del 68%.

Según Sebastián Echeverri, CEO de Clemont, el atractivo del diseño colombiano en el exterior está ligado a factores como la calidad, la autenticidad y las propuestas creativas que caracterizan a la industria nacional.

A su juicio, el sello de lo “hecho en Colombia” es cada vez más valorado por consumidores internacionales que buscan marcas con identidad, propósito y una narrativa propia, elementos que han permitido que la moda colombiana gane reconocimiento fuera del país:

Para este 2026, nuestro objetivo es abrir nuevos mercados para la industria de la moda colombiana en el exterior, impulsando la generación de empleo y fortaleciendo la presencia del talento nacional en escenarios internacionales.

¿Cómo una marca colombiana de moda logra expandirse en el exterior?

El crecimiento internacional de Clemont ha ido de la mano con su fortalecimiento en el mercado local. Durante 2025, la compañía abrió ocho tiendas en ciudades como Medellín, Cali y Cúcuta.

Para este año, proyecta la apertura de seis nuevos puntos en mercados estratégicos como Bogotá y Cartagena, lo que también implicará la ampliación de su plantilla laboral.

Clemont integra la espiritualidad a través de sus prendas, con la intención de que cada diseño sea percibido como un amuleto protector o una pieza de “suerte” que combina estilo y significado emocional.

Esta narrativa, identificada por algunos diseñadores como “Spiritual Fashion”, ha conectado especialmente con el público joven y ha posicionado a la marca entre las más utilizadas por consumidores colombianos.

Como parte de su estrategia de visibilidad global, la compañía confirmó su participación en Project Las Vegas 2026, una de las ferias de moda más importantes del mundo, que se realizará en Estados Unidos del 17 al 19 de febrero.

En este evento, Clemont presentará una selección de sus productos más representativos, así como su nueva colección, en una vitrina clave para fortalecer su presencia internacional y establecer nuevas alianzas comerciales.