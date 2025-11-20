Hombre fue declarado muerto por 6 minutos y relató lo que vio en el “más allá”: revelador testimonio

Un insólito testimonio es tema de conversación internacional luego de que un ciudadano estadounidense relatara con detalle la experiencia cercana a la muerte que, según él, vivió después de un paro cardiorrespiratorio que lo dejó sin signos vitales durante seis minutos.

Su narración, generó debate entre creyentes, escépticos y especialistas, poniendo sobre la mesa la eterna pregunta sobre qué ocurre después de la vida.

¿Qué ocurre después de la vida? Estadounidense contó su testimonio

El protagonista del caso, identificado como John Davis, tenía 21 años cuando sufrió un accidente en motocicleta mientras visitaba a su familia en 1987.

Al intentar esquivar a un animal en la vía, perdió el control y terminó estrellándose contra un árbol, lo que le provocó graves lesiones en la mano derecha.

Debido a los daños, fue sometido a una intervención quirúrgica que, de manera inesperada, desencadenó una reacción adversa a la anestesia.

Durante el procedimiento médico, Davis entró en paro cardiorrespiratorio y dejó de responder. Los médicos registraron que estuvo clínicamente muerto por seis minutos antes de ser reanimado.

Años después, su historia volvió a cobrar relevancia tras contarla en un reconocido podcast, donde explicó lo que vio mientras su cuerpo permanecía sin actividad.

¿Qué describió el hombre sobre el más allá de la muerte?

Según su relato, apenas perdió la conciencia se encontró en un majestuoso edificio de mármol que superaba cualquier construcción que hubiera visto.

Afirmó que el lugar tenía estructuras imponentes, puertas ornamentadas y pasillos que le recordaron templos antiguos.

También habló de la presencia de una voz masculina que se identificó como “Alan”, un supuesto guía espiritual que lo acompañó durante todo el recorrido.

Davis aseguró que fue conducido a un extenso jardín donde, según su percepción, las personas fallecidas se reencuentran con familiares ya muertos.

Más adelante, dijo haber llegado a un punto en el que pudo observar momentos de su vida proyectados como si fueran escenas de una película.

El relato culminó cuando, guiado por esa misma voz, se encontró frente a una figura luminosa que no logró distinguir por la intensidad de la luz.

Según afirmó, aquella presencia le pidió transmitir un mensaje claro: “La muerte no existe”. Instantes después, despertó en una camilla de hospital rodeado por el equipo médico.

Aunque la vivencia le pareció de varias horas, los registros clínicos confirman que solo estuvo inconsciente seis minutos. Su testimonio, que él define como una auténtica experiencia cercana a la muerte, continúa generando opiniones divididas.