Luisa Duque se robó todas las miradas con un baile en un balcón de Miami: el video ya es viral

Luisa Duque, novia de James Rodríguez encendió las redes sociales bailando en un balcón de Miami. Vea el video.

Luisa Duque bailando en Miami, novia de James Rodríguez.
Foto: IG Luisa Duque y James Rodríguez

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
08:20 a. m.
Las redes sociales volvieron a girar en torno a Luisa Duque, la novia de James Rodríguez, luego de ver un video suyo bailando desde un balcón en un exclusivo apartamento en Miami.

Luisa Duque y James Rodríguez han preferido mantener un perfil discreto sobre su relación. Sin embargo, un video besándose tiernamente se hizo viral entre seguidores del fútbol, el entretenimiento y el mundo del modelaje.

A pesar de que ambos han optado por llevar su romance fuera del foco mediático, la modelo pereirana generó conversación al mostrar un momento espontáneo y relajado durante su estancia en Estados Unidos.

La grabación, que circuló inicialmente en TikTok e Instagram, dejó ver la vista privilegiada del sector donde se encontraba, además de la naturalidad con la que disfrutaba la música.

¿Quién es Luisa Duque y por qué genera tanta atención en los fans de James Rodríguez?

Luisa Duque, la novia de James Rodríguez, ha construido una carrera sólida en el modelaje nacional e internacional. Con 23 años y originaria de Pereira, ha participado en campañas de moda, contenido digital y producciones comerciales. Su comunidad supera los 140.000 seguidores, cifra que sigue al alza cada vez que aparece en tendencias.

Aunque su relación con James Rodríguez se ha manejado con bajo perfil, su presencia pública ha aumentado desde finales de 2023, cuando comenzaron los primeros rumores. Para 2024 ya se hablaba de un noviazgo consolidado, incluso antes de la Copa América disputada en Estados Unidos.

James Rodríguez y Luisa Duque están mejor que nunca

La pareja ha evitado protagonizar contenidos juntos, pero sí se siguen en redes sociales y han sido vistos en varias ocasiones. El momento más visible ocurrió en Miami recientemente, en donde se pudo ver a James Rodríguez dándole un abrazo y un tierno beso a la modelo en uno de los palcos durante un partido amistoso de la Selección Colombia.

La publicación deja claro que, aunque discreta, Luisa Duque, la novia de James Rodríguez, continúa siendo una figura que despierta curiosidad y conversación en el entorno digital.

