Tienda les deja tomar lo que quieran por 30 segundos a estudiantes con calificaciones perfectas

Los dueños de una tienda en México sorprendieron al mundo con un gesto conmovedor y de agradecimiento. A través de las redes sociales, llamaron la atención de las personas al reconocer el esfuerzo y la disciplina de los estudiantes con excelentes calificaciones. Con una idea innovadora, el establecimiento ubicó un cartel: “Puedes agarrar lo que quieras por 30 segundos, pero deberás presentar tu credencial escolar y tu boleta”, refiriéndose con este mensaje a las calificaciones.

La tienda de abarrotes Gael, está ubicada en la colonia Rey Izcoatl en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México y debido a su anuncio es tendencia en TikTok y en los medios digitales al brindar una recompensa en golosinas a los estudiantes con promedio de 10 en sus notas.

Tienda en México es tendencia en las redes sociales

De acuerdo con medios internacionales, los estudiantes no se acercaron en un principio a la tienda pensando que era mentira, sin embargo, poco a poco se fueron acercando y efectivamente, en 30 segundos los menores con buenas calificaciones tomaron dulces, papas, galletas, jugos y demás alimentos que tuvieron al alcance en este corto tiempo.

Video conmovedor es tendencia en TikTok

En las imágenes reveladas a través de la cuenta de la tienda, se puede ver a los niños felices con una canasta, tomando rápidamente la mayor cantidad de productos. El video causó felicidad en los internautas, los cuales comentaron positivamente:

“Gracias por curar una herida de mi infancia. Durante 8 años seguidos, saqué puros 10 y nadie me reconoció nada”. "Necesito saber la ubicación de la tienda, no solo para comprar, también para darle la mano y agradecer al dueño". "Muchas felicidades por reconocer el trabajo de los niños". "Cuando estén grandes, esos niños recordarán el día en el que, por pasar con 10, pudieron agarrar lo que quisieran de una tienda". "Lloré, cómo hay personas que, aunque no son sus hijos, lo dan todo literalmente para incentivar su desarrollo y formar buenas personas". "Muchas gracias por premiar la excelencia en los jóvenes, es una súper motivación, mis respetos para ustedes", fueron algunos de los mensajes que resaltan en el video que ya cuenta con más de 530.000 vistas y 12.947 comentarios.

