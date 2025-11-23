Yeison Jiménez, Jhonny Rivera, Jessi Uribe y otros artistas se solidarizan tras secuestro de Miguel Ayala

Ya se cumplen varios días desde que se confirmó que Miguel Ayala y su tour manager, Nicolás Pantoja, fueron secuestrados en el municipio de Cajibío, en el Cauca, luego de una presentación en El Tambo. Todavía no se conocen detalles sobre su paradero.

Giovanny Ayala, padre del artista secuestrado, envió un mensaje en donde pidió a sus secuestradores que lo dejen en libertad, señalando que los dos jóvenes solo estaban llevando música a los territorios marginados de Colombia.

Artistas se unen para rechazar el secuestro de Miguel Ayala

En redes sociales, diferentes artistas han enviado mensajes solidarizándose con sus colegas y rechazando lo sucedido. Las publicaciones han sido replicadas por Giovanny Ayala, quien clama por la pronta libertad de su hijo.

Yeison Jiménez:

Me encuentro muy triste, me duele mucho lo que está pasando en Colombia y quiero pedirles que tengamos en cadena de oración a un niño que lo único que estaba haciendo era soñando por alcanzar su éxito en su carrera musical, que no merece ser un cheque al portador, que no merece ser privado de la libertad.

Jhonny Rivera

Como padre entiendo por lo que estás pasando y espero que tu hijo regrese pronto con bienestar y seguridad. Mantén la calma y la fe; estoy contigo en estos momentos difíciles.

Jessi Uribe

A través de sus historias de Instagram, Jessi Uribe compartió una imagen de Miguel Ayala pidiendo por su liberación. "La música no se secuestra. La música es libertad", escribió.

Luisito Muñoz

Fuerza papá, Dios es grande y todo va salir de la mejor manera.

Freddy Burbano

Mucha fuerza mi amigo, en el nombre de Dios todo va a salir muy bien, un abrazo.

¿Qué se sabe sobre el secuestro de Miguel Ayala?

De acuerdo a lo reportado por las autoridades, el secuestro de ambos jóvenes se dio en la noche del 18 de noviembre cuando ambos se movilizaban en una camioneta en la vía Popayán-Cali, en un sector conocido como El Túnel en la avenida Panamericana.

Hombres armados los interceptaron y se los llevaron hacia zona rural de Cajibío. El conductor del vehículo fue dejado en libertad. Inicialmente, se habló de una presunta responsabilidad de las disidencias de las Farc, aunque en redes sociales circula un video en donde integrantes del bloque Jaime Martínez negaron su responsabilidad en este hecho.