Top 10 de las ciudades que se deberían conocer antes de morir: destinos imperdibles

Estas son las 10 ciudades del mundo que debe visitar antes de morir, según el análisis de la IA.

Top 10 ciudades que se deben conocer antes de morir
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
07:25 p. m.
En un mundo lleno de destinos asombrosos, la elección de un viaje puede ser abrumadora. Ahora, la tecnología se ha convertido en una guía inesperada.

Al analizar millones de datos de turismo, reseñas de viajeros, rankings históricos y la riqueza cultural, la inteligencia artificial curó una lista que resume la esencia de la experiencia viajera.

Esta selección no se basa solo en popularidad, sino en una combinación de criterios objetivos y la opinión global de los turistas, destacando las 10 ciudades del mundo que debe visitar por su singularidad y atractivo.

Ciudades del mundo que se deben conocer

Para compilar esta lista, un modelo de IA procesó información de fuentes tan diversas como la Organización Mundial del Turismo (OMT), listados de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y millones de reseñas en plataformas como TripAdvisor.

El resultado es un itinerario que abarca desde la cuna de civilizaciones hasta los íconos de la modernidad.

El análisis de datos históricos y culturales posiciona a varias urbes milenarias en los primeros lugares. Roma, por ejemplo, es un destino indiscutible, valorado por su riqueza en monumentos como el Coliseo y el Foro Romano, que narran la historia de la civilización occidental.

París, con su inigualable colección de arte en el Louvre y la majestuosidad de la Torre Eiffel, es otra elección obvia.

Tokio, aunque moderna, se destaca por la fascinante coexistencia de sus templos ancestrales y su tecnología de punta, según un estudio reciente de tendencias de viaje que analizó el comportamiento de los turistas en redes sociales.

La lista continúa con ciudades que ofrecen una fusión de encanto y tradición.

Kioto, en Japón, es elegida por la preservación de su arquitectura tradicional, jardines zen y la auténtica cultura de las geishas.

Londres, por su parte, se destaca por su historia, su vibrante escena cultural y sus icónicas estructuras. Este enfoque de la IA demuestra que la experiencia de viaje va más allá de lo superficial, valorando la autenticidad y el impacto cultural de cada lugar.

¿Qué ciudades modernas completan la lista?

Más allá de la historia, la inteligencia artificial también identifica a las metrópolis que definen el futuro del urbanismo y el entretenimiento.

Nueva York es una de las elegidas, considerada la meca del dinamismo y la diversidad.

Dubai, con su arquitectura futurista y proyectos ambiciosos, representa el espíritu de innovación.

Para los amantes de la naturaleza y la aventura, Sídney ofrece una mezcla perfecta entre la vida urbana y la belleza de su bahía.

Finalmente, Barcelona se integra a la lista por su arquitectura única y su vibrante vida callejera.

Esta lista de las 10 ciudades del mundo que debe visitar antes de morir es un recordatorio de que el mundo está lleno de maravillas, y la tecnología puede ser un excelente punto de partida para descubrirlas.

