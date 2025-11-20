“Insólito”: Miss Noruega abre debate tras lucir como un pez en Miss Universo

El público internacional se encuentra con los ojos puestos sobre la nueva edición del Miss Universo, el famoso certamen de belleza con el que se busca exaltar la belleza, inteligencia e impacto social de las mujeres alrededor del mundo.

Por esto, las más recientes pasarelas que ya se han llevado a cabo han causado gran furor en el público y fanáticos del evento por lo que se han ido conociendo algunas de las favoritas de la competencia.

No obstante, la más reciente edición de la pasarela, en la que las candidatas lucieron los trajes típicos, generó un sin fin de comentarios en redes ya que no todos los trajes llamaron la atención por sus buenas reseñas.

¿Cuál fue el traje que lució miss Noruega?

Se trata de Leonora Lysglimt-Rødland, de 19 años, quien actualmente es la representante de este país para la nueva edición del certamen. Su elección ha sido una de las más discutidas y criticadas por miles de fanáticos ya que decidió usar un traje de pez en representación al salmón noruego que suele consumirse en dicho país.

Su entrada causó impacto desde el primer momento ya que apareció en el escenario luciendo como un pez de color plateado. Con el paso de los segundos la mujer abrió sus brazos y piernas para dejar ver lo que sería el interior de un salmón.

De esta manera, Leonora llevó puesto un enterizo de color blanco con evidentes transparencias que iban acompañadas por algunas líneas rojas. Llevó un gorro que simulaba ser la cabeza del salmón y el interior del traje era de color dorado para imitar la carne del pez.

En la parte inferior se observaron unas botas, del mismo color de su traje, que tuvieron distintas caídas para dar el efecto de las aletas del mismo. Durante el performance, la mujer realizó una caminata lenta y consciente, mientras abría y cerraba su traje para dejar lucir los accesorios que simulaban ser el esqueleto del animal.

El maquillaje también fue alineado a la colorimetría utilizada en su traje ya que los tonos pálidos prevalecieron y su rostro se vio iluminado por los pendientes plateados que colgaban desde sus orejas.

Reacciones al traje de miss Noruega

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que miles de internautas manifestaron su asombro ante la valentía de la mujer al decidir llevar dicho traje ya que este fue catalogado como “el más horroroso” de la jornada.

Así mismo, otros usuarios recalcaron la aparente importancia que se le ha restado a esta pasarela en específico ya que, a diferencia de un disfraz, se busca exaltar la cultura de cada país sin perder la estética que debe representar a cada candidata.