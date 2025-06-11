Reconocido influencer reveló que ha enfrentado delicada situación médica en el último tiempo: este es su estado

Hace unos días, Tulio Recomienda, uno de los influencers más reconocidos por hacer reseñas de gastronomía y viajes, informó que desde hace algún tiempo está enfrentando una compleja situación médica.

Tulio, en un video que subió a redes sociales, explicó que varios de sus familiares han tenido problemas de audición y que él ha comenzado a perder su oído izquierdo.

Sin embargo, también expuso que, aunque sabía que su estado podía agravarse, decidió realizar un viaje en avión y que fue testigo de un milagro. ¿Cuál fue? ¿Cuál es el estado actual de Tulio Recomienda?

Este fue el problema de salud que reveló Tulio Recomienda en sus redes sociales

Tulio Recomienda, el reconocido influencer, relató que, tras una serie de exámenes rigurosos, le diagnosticaron hipoacusia severa y barotrauma, lo cual indicaba que estaba perdiendo la mayor capacidad auditiva de su oído izquierdo.

No obstante, también reveló que interactuó con una mujer que le dijo que iba a tener una mejoría y que al poco tiempo terminó siendo así.

"Familia, estoy muy angustiado, no sé si esta historia me la van a creer, pero tengo que contarles. Ustedes ya saben que hace 10 días me levanté con el oído perdido, con la audición pérdida del lado izquierdo, y mi propia familia empezó a decirme que así ha pasado con varios seres queridos en algún momento de su vida", enfatizó Tulio Recomienda.

"Yo tenía una serie de viajes y la prohibición es que no me puedo subir en ningún avión porque los cambios de presión pueden afectar mucho más el oído. Pero, hubo un viaje en específico que no me sentí capaz de cancelar porque era una conferencia en la que sabía que varios campesinos habían bajado de sus veredas para escucharla. Le dije a Dios que si esto era por un bien mayor yo le regalaba mi oído, aterrizamos, llegué, les manifesté que me disculparan si me perdía porque no escuchaba por el oído izquierdo y, al terminar, una mujer campesina se acerca a mí y me dijo: 'muchas gracias, me impactaste mucho, te agradezco demasiado y lo de tu oído está hecho'", añadió Tulio Recomienda.

De esa manera, confesó que esas palabras le causaron intriga y que, a pesar de que en ese momento no estaba escuchando nada por su oído izquierdo, en la noche le contestó una llamada a su esposa y comenzó a sentir algo de ruido por ese lado.

"No tengo explicación, no tengo manera de decirles qué pasó, no demérito el trabajo de los médicos, pero puedo decirles que comencé a escuchar al menos en un 60%. ¿Acaso ella fue una mensajera del cielo? Porque creo mucho en la magia que nos rodea", concluyó Tulio Recomienda.

Así han reaccionado los seguidores de Tulio Recomienda tras la situación médica que está viviendo

Luego del relato de Tulio Recomienda, sus seguidores se alegraron por el 'milagro' que él les contó y le desearon lo mejor en sus futuros exámenes médicos.

"Qué viva Dios", "estamos en oración por ti", "qué mensaje tan poderoso", "síguete recuperando" y "los milagros existen", han sido algunas de las palabras expresadas en redes sociales.