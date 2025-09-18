CANAL RCN
Un hombre es arrestado por conducir un auto eléctrico de juguete en Canadá

Según las autoridades, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol y tenía su licencia suspendida.

Foto: Captura pantalla IG @cbcbritishcolumbia
Foto: Captura pantalla IG @cbcbritishcolumbia

septiembre 18 de 2025
04:49 p. m.
Un hecho insólito se ha tomado las redes sociales en los días más recientes ya que diferentes imágenes han circulado en las que se observa un hombre mientras conduce un auto de juguete por las calles de Columbia Británica, una provincia en Canadá.

Ante el impacto del hecho, cientos de internautas han manifestado su inquietud por los cargos que hoy enfrenta el hombre.

Hombre es detenido por conducir coche de juguete

Se trata de Kasper Lincoln, un hombre que decidió salir por las calles mientras conducía el llamativo coche de color rosa, inspirado en los autos de juguete de la icónica marca Barbie. Ante la llamativa escena, los conductores no dudaron en sacar sus teléfonos móviles para documentar el peculiar hecho, pues, según las imágenes, el hombre conducía con una actitud de aparente calma y felicidad.

Al tratarse de una de las vías más concurridas del sector, las autoridades no tardaron en llegar ya que una patrulla lo siguió por varias cuadras mientras que finalmente lo detuvo. Según un transeúnte, para medios internacionales, el hombre no se percató de que la Policía le estaba haciendo seguimiento por lo que incluso llegó a hacer señales con sus manos para advertir la dirección por la que iba a girar.

Según las autoridades, se confirmó que el hombre tenía su licencia suspendida y que también se encontraba manejando bajo los efectos del alcohol. Aunque no se conocieron los datos exactos sobre su resultado, la prueba habría sido suficiente para llevar a cabo el arresto.

Infracciones que cometió el hombre que manejó un coche de juguete

El comunicado oficial de las autoridades hizo especial énfasis en los posibles riesgos a los que Lincoln se expuso él y a los demás conductores, pues, al encontrarse en una vía transitada, varios de los otros coches se vieron en la obligación de esquivarlo. También, se informó que, como sanción inmediata, el hombre obtuvo una prohibición de conducir por un periodo de 90 días.

Actualmente, el sujeto enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol y por violar la suspensión que poseía previamente de su licencia de conducción. Según sus declaraciones, para una televisora local, planea impugnar los cargos al argumentar la falta de conocimiento por las normas de tránsito que prohíben manejar un vehículo infantil en la vía pública.

