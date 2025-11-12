Congreso de México aprueba cárcel por comercio de vapeadores en medio de polémico debate

El Congreso mexicano aprobó una ley que sanciona con penas de hasta ocho años de cárcel el comercio de vapeadores y cigarrillos electrónicos, tras intensos debates en ambas cámaras.

La iniciativa, impulsada por el oficialista partido Morena, busca proteger la salud de los jóvenes, aunque la oposición advirtió sobre el riesgo de criminalizar a los usuarios y fortalecer el mercado clandestino.

La medida fue aprobada en el Senado la noche del miércoles y establece la prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares. Según cifras oficiales, el número de usuarios en México pasó de 975.000 en 2019 a 2,1 millones en 2023, lo que refleja un crecimiento acelerado del consumo.

Argumentos enfrentados en el Congreso

El senador de Morena y presidente de la comisión de salud, José Manuel Cruz, defendió la iniciativa señalando que “los atractivos sabores, la publicidad y la facilidad de acceso han convertido a los vapeadores en una puerta de entrada a la dependencia”. En contraste, legisladores del PAN y PRI insistieron en que la regulación sería más efectiva que la prohibición.

La senadora Lina Campusano (PAN) cuestionó que la medida podría abrir espacio al crimen organizado: “Van a vender vapeadores clandestinos, ¿pero llenos de qué sustancias tóxicas, drogas sintéticas?”. Por su parte, el diputado Andrés Cantú (PRI) subió a tribuna con un vapeador y lo arrojó al suelo, alegando que la norma es confusa y podría dar pie a abusos policiales.

Reacciones en la calle y cierre de comercios

Tras la aprobación, varias tiendas en el centro de la capital amanecieron cerradas y los dispositivos desaparecieron de los puestos ambulantes del Zócalo. Mientras algunos usuarios calificaron la penalización como “una tontería”, otros respaldaron la necesidad de regular su venta para evitar el acceso de menores.

“Puedes estar caminando y cualquiera te lo puede vender, incluso a un niño”, señaló Jessica Castillo, arquitecta de 32 años y usuaria de vapeador.

Con esta decisión, México se suma a un grupo de países latinoamericanos que han prohibido los vapeadores, aunque pocos contemplan sanciones penales tan severas como las recién aprobadas.