Contundente: Valentina usó su ventaja y afectó el futuro de una cocinera en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 iniciaron un nuevo ciclo en la competencia con serias advertencias ya que, ante la aproximación de los últimos cupos en el juego, los chefs han exaltado la contundencia con la que van a evaluar de ahora en adelante.

Por esto, las ventajas jugarán un papel trascendental en el juego, pues, a falta de pines de inmunidad, la supervivencia en el mismo ha sido prioridad para todos los cocineros.

Valentina Taguado gana ventaja en MasterChef

La participante no dudó en ocultar su emoción al convertirse en la primera participante en ingresar al top 7 de la competencia. Por esto, su triunfo la llevó a obtener una importante ventaja de la que podría hacer uso durante el próximo reto y que, sin duda alguna, afectaría el futuro de algunos de sus compañeros.

El reto de postres inició y todos los cocineros tuvieron que someterse a la decisión de Valentina Taguado, quien tuvo la responsabilidad de asignar las preparaciones que todos debían cocinar. Sin embargo, Claudia Bahamón hizo mención especial de la responsabilidad que debía llevar a cabo al hacer uso de su ventaja, la cual consistía en quitarle cinco minutos a uno de sus compañeros.

Ante las dudas, Violeta decidió romper el silencio al manifestarle a su compañera su preocupación por ser seleccionada, pues explicó que la preparación que debía realizar requería del tiempo completo en la cocina.

Pese a las súplicas de la presentadora, Taguado no dudó en hacer valer su elección por lo que tomó la decisión de quitarle cinco minutos a su compañera Michelle, quien tenía la responsabilidad de cocinar esferas de chocolate con helado por dentro.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que la actriz recalcó que, pese a la dificultad que tenía, iba a hacer lo posible para presentar su preparación y sorprender a los tres jueces.

Valentina es la favorita de los estudiantes

Por otro lado, la locutora se llevó el gran protagonismo de la más reciente prueba individual ya que la mujer preparó la salsa favorita para todos los comensales. Ante el contundente resultado, que la llevó a convertirse en la favorita, Taguado arrasó con las votaciones y se llevó el primer cupo del próximo ciclo en el juego.