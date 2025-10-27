Exnovia de Westcol tuvo una emergencia médica en vivo: esto sucedió

En los últimos días, una de las exnovias de Westcol, que está participando en un reality internacional, no se sintió bien de salud y tuvo que recibir atención médica de emergencia.

Se trata de Valeria García Calle, la cantante, modelo e influencer de Medellín que en las redes sociales es conocida como Valka.

La joven de 23 años se encontraba dentro de La Casa de Alofoke, pero amaneció descompensada y con síntomas de debilidad. En consecuencia, la producción del reality permitió que de inmediato ingresaran unos paramédicos para tomarle los signos vitales y monitorear su estado de salud.

En video: este fue el momento en el que Valka, la expareja de Westcol, tuvo que recibir atención médica en vivo

Apenas los paramédicos ingresaron a La Casa de Alofoke y le preguntaron a Valka por los síntomas, determinaron que la cantante e influencer sí se encontraba descompensada y que era necesaria sacarla al mundo exterior para brindarle la atención médica correspondiente.

En consecuencia, utilizaron una camilla para trasladarla a las afueras de La Casa de Alofoke y le realizaron una serie de exámenes para determinar su diagnóstico.

De esa manera, luego de conocer los resultados, Valka reveló que lo que pasó fue que estaba deshidratada porque había tenido días intensos de trabajo, pero que no había razones para preocuparse.

¿Cuál es el estado de salud de Valka, la expareja de Westcol?

Luego de su descompensación médica, Valka regresó a La Casa de Alofoke cuando se sintió mejor y en las últimas horas ha demostrado que se ha recuperado de la mejor manera.

De hecho, no solo ha resaltado por su personalidad extrovertida, sino que en las dinámicas más recientes ha demostrado mucho gusto por el baile.

Asimismo, la expareja de Westcol ha indicado que está dispuesta a crear una gran cantidad de contenido y a revolucionar el 'juego'.